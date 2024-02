Los amantes de Broadway tienen motivos para regocijarse, ya que el esperado estreno de la adaptación cinematográfica de uno de sus musicales favoritos se acerca rápidamente. “Wicked: Part One” llegará a las pantallas este año, y aquí te presentamos todo lo que necesitas saber sobre esta emocionante producción.

La película, dirigida por Jon M. Chu, estará dividida en dos partes. Winnie Holzman y Stephen Schwartz, los creadores del musical (basándose en la novela “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West” de Gregory Maguire), también han trabajo en el guion de esta nueva producción.

Además, contará con un reparto de primera, liderado por Cynthia Erivo y Ariana Grande. Mientras tanto, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode y Jeff Goldblum tienen papeles secundarios.

Michelle Yeoh interpreta a Madame Morrible, directora de la Universidad de Shiz en "Wicked: Part One" (Foto: Universal Pictures)

SINOPSIS DE “WICKED: PART ONE”

“Wicked: Part One” consistirá en la primera mitad del musical de Broadway y, básicamente, es una especie de precuela del “Mago de Oz”, ya que conocemos los inicios de personajes de Elphaba Thropp, la mujer de piel verde que se convertirá en la Malvada Bruja del Oeste, y a Glinda Upland, quien sería su amiga antes de volverse en Glinda la Buena.

Gracias al tráiler, que se estrenó en el Super Bowl 2024, pudimos confirmar que la canción “Defying Gravity” will close Part One as it was used originally to close Act One in the two-act stage production.

TRÁILER DE “WICKED: PART ONE”

FECHA DE ESTRENO DE “WICKED: PART ONE”?

Marquen sus calendarios, porque “Wicked: Part One” llegará a las salas de cine de Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024.

Además, la fecha de la segunda parte también tiene fecha de estreno, exactamente un año después, es decir, el 26 de noviembre de 2025.