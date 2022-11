La plataforma Disney Plus está próxima a estrenar la serie “Willow”. Esta producción es la secuela de la película homónima de 1988, que estuvo dirigida por Ron Howard y protagonizada por Warwick Davis.

Ahora, 34 años después, el actor retoma el rol del valiente granjero que hace magia y que conquistó a cientos de espectadores en aquella cinta de fantasía, escrita por Bob Dolman y basada en una historia de George Lucas.

¿Quieres saber más sobre este nuevo proyecto? A continuación, descubre de qué trata, cómo ver y cuántos episodios tiene la serie de Disney Plus “Willow”.

SINOPSIS DE LA SERIE “WILLOW”

La serie “Willow” se desarrolla muchos años después de los sucesos de la película original. Como recuerda la sinopsis oficial, la historia comenzó con un aspirante a mago de un pueblo de Nelwyn y una niña destinada a unir los reinos, quienes ayudaron a destruir a una reina malvada y a desterrar las fuerzas de la oscuridad.

Ahora, en un mundo mágico más allá de la imaginación, donde conviven duendes, hechiceros, trolls y otras criaturas místicas, la aventura continúa. Esta vez, un improbable grupo de seis héroes emprende una peligrosa misión de rescate lejos de su hogar.

Ellos deben enfrentarse a sus demonios internos y unirse para salvar el mundo, mientras son liderados por el querido Willow Ufgood. Vale precisar que nuestro protagonista tiene mucha más experiencia y ya no es simplemente un practicante de magia.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA SERIE “WILLOW”

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “WILLOW”?

Los dos primeros capítulos de “Willow” se estrenarán el miércoles 30 de noviembre del 2022 en Disney Plus a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

El póster de la serie "Willow" (Foto: Lucasfilm)

¿CÓMO VER LA SERIE “WILLOW”?

“Willow” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Disney Plus desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “WILLOW”?

La serie “Willow” de Disney Plus cuenta con 8 capítulos en total. Estos se estrenarán semanalmente, hasta el 11 de enero de 2023. Se ha revelado que Stephen Woolfenden es el director de los 2 primeros episodios de la ficción.

Warwick Davis en el papel principal en la serie "Willow" (Foto: Disney Plus)

EL ELENCO DE LA SERIE “WILLOW”