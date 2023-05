“Willy Wonka y la fábrica de chocolate” (Willy Wonka & the Chocolate Factory) es el nombre de la adaptación cinematográfica del libro Charlie y la fábrica de chocolate (Charlie and the Chocolate Factory) que fue escrito por Roald Dahl y publicado en 1964. Hasta el momento, la cinta cuenta con tres películas (una que se estrenó en 1971 y la otra en el 2005) basadas en la historia del famoso niño que se encuentra un ticket de oro para visitar una fábrica de chocolates y la tercera recién va a llegar a los cines a finales de el 2023.

En ese sentido y para ir preparando motores para el estreno de “Wonka” con Timothée Chalamet, en la nota te contamos cómo puedes ver la versión de 1971 que es protagonizada por Gene Wilder (Willy Wonka) y Peter Ostrum (Charlie Bucket).





¿En qué streaming puedes ver “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” (1971)?

La primera adaptación del libro homónimo escrito por Roald Dahl se encuentra disponible en HBO Max, Apple Tv, Claro Video y Google Play.





¿Cuánto dura “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” (1971)?

La cinta que muestra grandiosos escenarios que reflejan la idea del escritor tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.





¿De qué trata “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” (1971)?

La película cuenta la historia de un hombre llamado Willy Wonka que tiene una fábrica de chocolate, así que un día decide invitar a 5 niños alrededor del mundo para que puedan conocerla. Para visitar el lugar, los pequeños deben encontrar uno de los 5 golden tickets que Wonka ha escondido en sus chocolates. Esta aventura se vuelve el sueño de muchos niños, así que algunos piden a sus padres que compren el producto todos los días; sin embargo, hay un niño llamado Charlie que luego de comprar un chocolate consigue el ticket.





Reparto de “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” (1971)

Gene Wilder (Willy Wonka)

Peter Ostrum (Charlie Bucket)

Rusty Goffe (Oompa Loompa)

Jack Albertson (Abuelo Joe)

Julie Dawn Cole (Veruca Salt)

Paris Themmen (Mike Teavee)

Denise Nickerson (Violet Beauregarde)

Diana Sowle (Mrs. Bucket)

Dodo Denney (Mrs. Teevee)

Michael Bollner (Augustus Gloop)

Leonard Stone (Mr. Beauregarde)

Roy Kinnear (Mr. Salt)

Ursula Reit (Mrs. Gloop)

Günter Meisner (Arthur Slugworth/Mr. Wilkinson)

Aubrey Woods (Bill)

David Battley (Mr. Turkentine)

Peter Capell (Tinker)

Werner Heyking (Mr. Jopeck)

Peter Stuart (Winkelmann)

Tim Brooke-Taylor (Computer Man)





Tráiler de “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” (1971)









¿En qué libro está basada la película “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” (1971)?

La película es una adaptación del libro infantil “Charlie y la fábrica de chocolate” que escribió Roald Dahl. La publicación trata sobre un niño llamado Charlie que consigue un ticket dorado para visitar la fábrica de chocolate del famoso Willy Wonka.





¿Qué otras versiones cinematográfica de “Charlie y la fábrica de chocolate” hay?

En el 2005 se realizó una adaptación con Johnny Depp (Willy Wonka) y Freddie Highmore (Charlie Bucket) y en el 2023 llegará a los cines una adaptación llamada “Wonka” y protagonizada por Timothée Chalamet.