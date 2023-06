Después de dilemas amorosos, conflictos escolares, desilusiones y mucho aprendizaje, la historia de Devi Vishwakumar y sus mejores amigas llega a su fin en la cuarta temporada de “Yo nunca” (“Never Have I Ever” en su idioma original), serie de Netflix creada y producida por Mindy Kaling y Lang Fisher.

En los nuevos episodios de comedia dramática, que cuenta con el regreso de Maitreyi Ramakrishnan, Lee Rodriguez y Ramona Young, Devi no solo debe superar su último año de secundaria, también tiene que tomar una gran decisión sobre su vida amorosa.

Asimismo, Poorna Jagannathan, Richa Morjani, Darren Barnet, Jaren Lewison, Benjamin Norris, Sendhil Ramamurthy, Ranjita Chakravarty, Megan Suri, Niecy Nash-Betts, Cocoa Brown, Jack Seavor McDonald y Utkarsh Ambudkar también regresan en la cuarta temporada de “Yo nunca”, mientras que Michael Cimino, Victoria Moroles, Genneya Walton y Ivan Hernandez se unen al elenco.

Fabiola, Devi y Eleanor se preparan para su último año de secundaria en la temporada 4 de "Yo nunca" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “YO NUNCA”?

Según Tudum de Netflix, en la temporada final de “Never Have I Ever”, “Devi tiene mucho en su plato”. “Creo que todo se pone patas arriba cuando se convierten en estudiantes de último año y Paxton se va [a la universidad]”, explicó Fisher. “La estructura que has visto en las primeras tres temporadas cambia y, por lo tanto, el triángulo amoroso puede volver a encenderse”.

En los nuevos episodios, Devi debe luchar para cumplir su sueño de toda la vida de querer asistir a Princeton. “Ella y Ben están muy enfocados en estas escuelas de élite a las que quieren ir y por la que han sido estos molestos estudiantes sobresalientes durante tanto tiempo”, señaló Fisher. “Hay mucho por descubrir qué significan esas cosas en términos de quiénes son y cuál es su valor en [relación] con la universidad a la que ingresan”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “YO NUNCA”?

La cuarta temporada de “Yo nunca” se estrenará en Netflix el jueves 8 de junio de 2023, por lo tanto, para ver los últimos capítulos de la serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “YO NUNCA” POR PAÍS?

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 01:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 02:00.am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 am.

Argentina, Brasil y Chile: 04:00.am.

España: 08:00 am.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “YO NUNCA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “YO NUNCA 4″

Maitreyi Ramakrishnan como Devi Vishwakumar

Jaren Lewison como Ben Gross

Darren Barnet como Paxton Hall-Yoshida

Ramona Young como Eleanor Wong

Lee Rodríguez como Fabiola Torres

Michael Cimino como Ethan Morales

Benjamin Norris como Trento

Megan Suri como Aneesa Qureshi

Poorna Jagannathan como Dra. Nalini Vishwakumar

Richa Moorjani como Kamala Nandiwadal

Ranjita Chakravarty como Nirmala Vishwakumar

Niecy Nash como el Dr. Jamie Ryan

Iván Hernández como el Sr. Ramos

Genneya Walton como Lindsay Thompson

Cocoa Brown como Principal Grubb

Alexandra Billings como la Sra. Warner

John McEnroe como el narrador

