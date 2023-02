CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La primera parte de la cuarta temporada de “You”, serie de Netflix desarrollada por Greg Berlanti y Sera Gamble, empieza con Joe Goldberg (Penn Badgley) viviendo en Londres con una nueva identidad. Se trata del profesor universitario Jonathan Moore. Pero ¿cómo llegó a Inglaterra si al final de la anterior entrega viajó a París para buscar a Marianne?

En el último episodio de la tercera temporada, Joe intenta pedirle el divorcio a Love, pero ella, que ya sabía sobre Marienne (Tati Gabrielle), lo envenena con algunas flores. Mientras él está inconsciente, cita a la bibliotecaria con la intención de asesinarla, pero su amabilidad y la aparición de su hija la hacen cambiar de opinión. Luego de advertirle sobre Joe y contarle que asesinó al expareja, la deja marcharse.

Aunque Love trata de deshacerse de Joe, el protagonista de “You” demuestra ser más astuto al envenenar a su esposa, incendiar la casa, culpar de todo a su esposa y fingir su muerte para escapar en busca de su “alma gemela”.

Joe y Marianne en la tercera temporada de "You" (Foto: Netflix)

¿JOE ENCONTRÓ A MARIANNE EN LA TEMPORADA 4 DE “YOU”?

Después de recorrer París y buscar en cada lugar artístico, Joe no encuentra a Marianne. No obstante, cuando está perdiendo la esperanza, reconoce una de sus pinturas y le pregunta a la vendedora por la autora. Sin imaginar el peligro al que la expone, la mujer revela que Marianne viajó a Londres.

Obviamente, Joe Goldberg decide seguirla y comienza su búsqueda en Londres. Esta vez no tarda en encontrar a su amada. Pero cuando ella lo ve se asusta y huye. El protagonista de la cuarta temporada de “You” la persigue y le cuenta emocionado que la ha buscado por mucho tiempo para retomar su historia de amor.

Marianne lo confronta por matar al padre de su hija y a Love. Joe trata de persuadirla de quedarse con él, pero al ver el miedo en sus ojos prefiere dejarla irse y volver con su hija a París.

Tati Gabrielle como Marienne en el episodio 1 de la cuarta temporada de "You". Foto" Netflix

¿QUÉ PASÓ CON MARIANNE EN “YOU” TEMPORADA 4 PARTE 1?

Tras su desafortunado encuentro con Marianne, Joe es abordado por Eliot Tannenberg, el hombre que el padre de Love Quinn contrató para deshacerse de él tras el asesinato de su hija, pero en lugar de matarlo, le ofrece un trato que Goldberg no tiene más opción que aceptar.

A cambio de dejarlo con vida y darle una nueva identidad (Jonathan Moore) Eliot pide todo el dinero que Joe sacó de la cuenta de Love. Además, le sugiere matar a la otra persona que conoce su secreto, Marianne.

Goldberg acepta y busca a Marianne en la estación de trenes, no obstante, no la mata, solo le roba su collar para enviarlo como prueba a Eliot. Luego empieza su nueva vida como Jonathan Moore. ¿Marianne volverá a aparecer en la segunda parte de la temporada 4 de “You”?