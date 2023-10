Admítelo, tú también pensaste, en tu peor momento, que el mundo parara era una buena opción ante tu primera y nefasta primera chamba. Claro, en una situación hipotética, porque nadie es tan indolente para querer, de manera repentina, el fin del mundo. ¿O sí? Esa es la posibilidad que aborda el anime de “Zom 100″, uno de los más destacados de 2023 que, lamentablemente, se ha visto perjudicada por las recurrentes suspensiones de su emisión. A pesar de esto, se merece que le des una oportunidad en Netflix y Crunchyroll. Es divertida, arriesgada y está muy bien animada.

Esta serie es la adaptación del manga del mismo nombre, creado por Haro Aso (autor de “Alice in Borderland”), el cual ha alcanzado los trece volúmenes y que se encuentra en publicación desde el 19 de octubre de 2018 en Shogakukan.

Este seinen, en la televisión, se estrenó el 9 de julio de 2023. En total, la temporada 1 de “Zom 100″ tiene 12 capítulos, de los cuales solo se han presentado 9. La última suspensión de los capítulos se dio el 24 de septiembre de 2023.

Los problemas de producción, sin embargo, no han mermado la historia detrás del anime, que no solo tiene la virtud de ser gracioso sino también reflexivo, a su modo, sobre la condición de los trabajadores modernos, en el llamado realismo capitalista de Mark Fisher, donde no parece haber otra alternativa que el fin del mundo, en este caso un apocalipsis zombi.

¿DE QUÉ TRATA “ZOM 100″?

De acuerdo a la sinopsis de Crunchyroll, la trama de “Zom 100″ es la siguiente: “Akira ve cómo una empresa explotadora le absorbe por completo la vida. Mientras tanto, cuando su ciudad es azotada repentinamente por un apocalipsis zombi, encuentra un nuevo sentido a la vida”.

Akira Tendou, el protagonista, tiene 24 años y su primer trabajo, en producción de una televisora, es un infierno: un sistema de explotación que lo hace trabajar sin descanso y hasta en su casa, con el fin de hacer más ricos a los millonarios, desperdiciando sus veintes, su juventud, hasta olvidando sus sueños.

Encerrado en ese hoyo laboral, Akira se mantiene en pie por el siniestro milagro del realismo capitalista: por miedo e inercia. Esto cambia cuando, de un día para otro, un virus convierte en zombis (ironía absoluta) a la gente de Tokio.

Los protagonistas del anime de “Zom 100” (Foto: Bug Films)

El fin del mundo ha llegado, la aniquilación del hombre, y Akira solo piensa en algo durante ese primer instante: ya no tendrá que trabajar mañana. Así es cómo los colores, a pesar del desastre, pintan su mundo y decide cumplir 100 cosas antes de convertirse en zombi, es decir, antes de morir.

“Zom 100″ mantiene un frágil pero llamativo equilibrio entre esperanza y desolación al contar la historia de Akira y los compañeros que hace en su ruta por vivir. Por supuesto, no faltarán las recaídas, los peligros y otras tristezas.

Sin embargo, Akira por fin disfruta de su existencia, cree en un futuro (en medio de la muerte; ¿pero así no es la realidad casi siempre?) y encuentra una alternativa, que no es perfecta pero le da una mejor situación a la del estar encerrado más de 12 horas al día frente a la computadora.

¿CÓMO VER “ZOM 100″?

El anime de “Zom 100″ se encuentra disponible en las plataformas de streaming Netflix y Crunchyroll. Para ver los episodios, de manera online, debes contar con una suscripción. También se ha estrenado en el primer catálogo una película de live-action y la puedes mirar aquí.