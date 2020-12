“Virgin River” , también conocida como “Un lugar para soñar” en Latinoamérica, es una de las series más vistas de Netflix. La ficción protagonizada por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson nos muestra la romántica historia de Mel y Jack que ha cautivado al público, a tal punto que ya están pidiendo una tercera temporada.

Al final de la segunda temporada de “Virgin River” , Mel y Jack consiguieron sobrellevar su relación a pesar del embarazo de Charmaine, Hope y Doc reavivaron su relación, fuimos testigos del complicado pasado de Paige y Christopher, además de seguir conociendo a más personajes de la ciudad de “Virgin River”.

La historia se basa en la serie de 21 novelas de la autora Robyn Carr, por lo que el equipo de producción de la serie está pendiente se mantener la esencia de la autora. Y, aunque en la ficción se han realizado algunos cambios, los espectadores se pregunten qué sigue, especialmente con el futuro de Mel y Jack . La showrunner de Virgin River, Sue Tenne, se ha encargado de despejar algunas de las dudas de los fanáticos.

Tráiler de la temporada 2 de "Virgin River" | Un lugar para soñar

¿Qué pasará con el futuro de Mel y Jack?

El objetivo de Sue Tenney y sus escritores es asegurarse de que, independientemente de los cambios que muestre la serie, los personajes terminen en el mismo lugar que en las novelas. “Todo lo que hacemos que no está sacado directamente de los libros, lo hacemos con el espíritu de los libros de Robyn”, recoge SensaCine.

Asimismo, Tenney dijo que el equipo de “Virgin River” está muy cómodo trabajando con la dinámica de Netflix: “No nos meten prisa para ir hacia un lugar. Nos dejan contar la historia y, como narrador, eso es adictivo”, agregó.

“Virgin River”, la exitosa serie de Netflix, está protagonizada por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson (Foto: Netflix)

Esta es una de las razones por la que Mel y Jack no tuvieron sexo en la primera temporada. “Si has leído los libros, sabes que el sexo es gran parte de ellos. Pero no sentí que la primera temporada fuera sobre eso. Quería esperar. Nos centramos en un marco de tiempo más corto. Teníamos miedo de perdernos algunas cosas realmente geniales entre estos personajes”, dijo al sitio TV Guide.

Además, dio más pistas sobre el futuro de la pareja: “En la vida, las relaciones se ponen a prueba por conflictos internos y externos, a menudo una y otra vez. Mel y Jack no son diferentes”.

“La pregunta es ¿podrán perseverar? Creo que todos los apoyamos, pero las relaciones son complicadas y estos dos personajes tienen una gran montaña que escalar, a pesar de que comparten un profundo amor y una conexión emocional “, agregó.

La temporada 2 de “Virgin River” tiene 10 capítulos que están disponibles en Netflix desde el viernes 27 de noviembre (Foto: Netflix)