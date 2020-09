Durante 16 temporadas, “Grey’s Anatomy” nos ha regalado inolvidables momentos, buenas historias y personajes que se han robado el corazón del público. El drama médico de ABC tiene 15 años al aire, tiempo en el que una gran cantidad de actores han sido parte de la serie protagonizada desde sus inicios por Ellen Pompeo.

Creada por Shonda Rhimes, la ficción sigue la vida de los internos quirúrgicos, residentes y asistentes del Grey Sloan Memorial Hospital , quienes hacen todo lo posible por mantener un equilibrio entre sus vidas personales y profesionales. Meredith Gray (Ellen Pompeo) está a la cabeza de esta historia y a lo largo de la serie hemos visto a varios actores, sin embargo la mayor parte de su elenco original ya no existe.

Su nombre es Kathy C. An interpreta a la discreta y eficiente enfermera Bohkee desde la primera temporada de “Grey’s Anatomy” (Foto: ABC)

Solo quedan tres miembros del elenco protagónico: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) y James Pickens Jr. (Richard Weber). Ellos han estado en “Grey’s Anatomy” desde la primera temporada, sin embargo no son los únicos, ya que hay un personaje que se ha mantenido desde el inicio de la historia: la discreta y eficiente enfermera Bohkee.

Kathy C. An es la actriz coreana encargada de darle vida a este personaje, quién ha estado presente en la serie desde el 2005. Su primera aparición en “Grey’s Anatomy” fue tan pequeña que ni siquiera la vemos en los créditos.

Kathy C. An también es enfermera instrumentista en la vida real y realiza las mismas operaciones que hacen en la ficción (Foto: ABC)

Bohkee es la fiel enfermera que ha aparecido en muchas de las cirugías de quirófano que hemos visto en el Gray Sloan Memorial Hospital. Ella no habla mucho, solo ha tenido unas pocas líneas. Sin embargo, su presencia ha sido de mucha ayuda para la mayoría de los principales cirujanos del hospital, como Preston Burke y Richard Webber.

Durante el tiroteo en Seattle Grace, Bohkee fue la enfermera que le pasó a Jackson Avery una herramienta para ayudar a salvar la vida de Derek Shepherd durante la cirugía con Cristina Yang. También sabemos que Bohkee habla coreano como se muestra cuando le dice a su esposo, Jae, que DeLuca ama a Meredith.

Según detalla el sitio web “Metro.co.uk”, Kathy C. An es enfermera instrumentista en la vida real y realiza las mismas operaciones que hacen en la ficción. Es actriz solo en sus tiempos libres.

Algunos miembros del elenco de “Grey’s Anatomy ” la han visto trabajar durante cirugías a corazón abierto en Los Ángeles cuando se preparaban para sus papeles en el programa.

Kathy C. An también ha trabajado en otras producciones como “Six Feet Under” (2001) así como luego en el spin off de Grey’s, Private Practice.

El personaje de Bohkee ha sido de ayuda para la mayoría de los principales cirujanos del hospital, como Preston Burke y Richard Webber (Foto: ABC)