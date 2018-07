Resulta imposible hablar de Battletoads para SNES de Nintendo sin recordar la pesadilla del Turbo Tunnel , una fase en la que el jugador -montando en un deslizador- debe superar varios obstáculos a toda velocidad.



¿Pero qué tal si alguien puso superarlo... con los ojos tapados? Piotr Delgado "The Mexican Runner" Kusielczuk logró hacer tremenda hazaña durante el evento European Speedrunner Assembly celebrado en Suecia.



"Hay un problema con jugar Turbo Tunnel cegado" , dijo Kusielczuk cuando un miembro de los comentaristas puso una bolsa en su cabeza. "No puedo saber cómo de alto o bajo estoy -en la pantalla-. Así que es un gran problema porque no es tan simple como pulsar arriba o abajo" .



Kusielczuk se guió únicamente en los sonidos del videojuego para superar todos los obstáculos.

