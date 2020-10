A principios del 2020, Skeet Ulrich, quien interpretó a F.P. Jones, el padre de Jughead en “Riverdale”, anunció que abandonaría la serie de The CW después del final de su cuarta temporada. En un live en Instagram, el actor explicó el motivo de su salida. “Estoy aburrido creativamente. Es la respuesta más honesta que puedo dar”, reconoció en su momento.

Después de completar el arco narrativo de su personaje, que pasó de ser el líder de las Serpientes sureñas al oficial de policía de Riverdale, Ulrich dejó el show televisivo para siempre. Aunque debía dejar la ficción tras su cuarta entrega, la cadena se vio obligada a suspender el rodaje en marzo debido a la pandemia de coronavirus y se irá en la quinta temporada.

Por eso, Skeet Ulrich apenas se despide del drama adolescente del que fue parte desde su estreno en enero de 2017. El intérprete de 50 años conmemoró su salida compartiendo una fotografía de su última escena en su Instagram.

En la imagen aparece F.P. Jones luciendo lo que parece ser una chaqueta de las Serpientes sureñas en un escenario clásico de “Riverdale”, es decir, una noche oscura y una niebla misteriosa.

Esta es la imagen que Skeet Ulrich compartió en sus redes sociales (Foto: Instagram/ Skeet Ulrich)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”?

La cuarta temporada de “Riverdale” finaliza con Jughead y Betty recibiendo otro video. En el clip se ve a la madre de Veronica mató al sheriff Minetta; a Betty y Jughead en la cabaña rodeados de cajas de pizza y botellas de cerveza; y a un grupo de personas con máscaras que se parecen a Betty, Jughead, Archie, Veronica, Cheryl y Reggie apuñalando al Sr. Honey.

El final de la anterior temporada dejó varias incógnitas que deberán ser resueltas en la quinta entrega de “Riverdale” que tal como anunció el showrunner empezará con los episodios restantes de la tercera parte e incluirá el baile de graduación.

“Habíamos filmado aproximadamente la mitad o dos tercios del Episodio 20, que fue nuestro episodio de graduación. Entonces, cuando cerramos, lo primero que hice fue mirar todas las imágenes del Episodio 20 para ver si podíamos armar un final de eso, o si podíamos robar imágenes. Y honestamente, aunque habíamos filmado el baile de graduación, que fue un espectáculo increíble y tenía grandes cosas emocionales, hubo tantas escenas entre Betty y Jughead, y Archie y Veronica, que no habíamos filmado, que se sintió como, ‘vamos deja que ese episodio sea’. Y luego vi el corte del Episodio 19, que me encantó. Lo divertido es que todos los niños están juntos en la historia, lo cual es muy raro para nosotros. Tenía un concepto muy divertido que lo hacía sentir especial, que es la historia que Jughead está escribiendo. Y tenía un cliffhanger realmente impactante y espantoso, que realmente llevó el misterio de la cinta de video al siguiente nivel. Entonces pensé: ‘¿Sabes qué? Dado que estamos acortando la temporada, tal vez lo mejor es terminar con el episodio 19, que es un episodio realmente fuerte y divertido, y luego regresar y tener el baile de graduación como el estreno de nuestra temporada la próxima temporada’. Así que tomamos esa decisión, y me siento bien al respecto”, explicó Roberto Aguirre-Sacasa a TVLine.

¿Qué pasará con los protagonistas de "Riverdale" en la quinta temporada? (Foto: The CW)

Asimismo, agregó: "Ya habíamos escrito (Episodios) 21 y 22 ... son episodios grandes y emocionales, y hay muchas cosas con los personajes que estamos todavía se está reproduciendo, así que sentí que tal vez lo que haremos sea comenzar con los últimos tres episodios. Después de estar con los niños en la escuela secundaria durante cuatro años, no quieres quitarles la graduación. Entonces, lo que estamos haciendo es retomar justo donde lo dejamos para los primeros tres episodios.

Sobre la quinta temporada Roberto Aguirre-Sacasa adelantó a EW: “Estoy realmente orgulloso del último episodio. En realidad, los dos últimos. El baile de graduación es realmente clásico. Y el 21, fue un episodio emocional real y muchas historias emocionales de la gente llegaron a su clímax, pero en realidad, es la graduación. Es un rito de paso. Tantas graduaciones fueron canceladas este año. Realmente me encantó ese episodio. Así que estoy ansioso por hacerlo en algún momento”.