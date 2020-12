‘Bidi Bidi Bom Bom’ es uno de los temas musicales más emblemáticos de Selena Quintanilla, la Reina del Tex Mex, que se convirtió en un ícono de la música latina. Selena tuvo un gran éxito comercial que generó ventas superiores a los 70 millones de discos a nivel mundial, fue nombrada la única artista femenina en haber tenido cinco álbumes al mismo tiempo clasificados en la lista Billboard.

A sus 23 años Selena estaba en la cima del éxito, con una carrera musical prometedora y una línea de ropa llamada Selena Etc. Vendía millones de copias de sus cinco álbumes y estaba por lanzar uno más cuando su voz fue apagada. Yolanda Saldívar, la fundadora y presidenta del club de fans de la artista, la asesinó de un disparo. La tragedia conmocionó al mundo entero.

Aunque ya han pasado 25 años desde su muerte, Selena Quintanilla sigue vigente y su música ha traspasado las barreras del tiempo y ha calado en varias generaciones. Uno de sus temas más populares es ‘Bidi Bidi Bom Bom’, que aparece en el disco Amor Prohibido, lanzado en julio 1994.

‘Bidi Bidi Bom Bom’ aparece en el disco Amor Prohibido, lanzado en julio 1994. (Foto: Getty Images)

El pegajoso tema llegó al puesto 1 en la lista Hot Lating Songs de Billboard en octubre 1994, seis meses antes de su inesperada muerte a la edad de 23 años. ‘Bid bidi bom bom’ es tan popular que se sigue bailando y cantando en fiestas y homenajes de la artista. Pero, ¿sabes cómo surgió el nombre de este hit musical? Aquí te lo contamos.

La primera versión de ‘Bidi bidi bom bom’ fue en inglés y surgió de manera espontánea durante las pruebas de sonido de Selena y su grupo Los Dinos a principios de los años noventa.

El músico Pete Astudillo, quien hacía coros a Selena como parte de la banda en esa época, reveló que durante un ensayo la cantante empezó a improvisar junto a su hermano y bajista A.B Quintanilla y su esposo y guitarrista Chris Pérez, vocalizando frases sin sentido como “itty bitty bubbles”, que significa “burbujitas” en español.

La melodía pegó tanto que Selena y Los Dinos seguían tocándola en ensayos y pruebas de sonido. En un video de Youtube de 1993, se ve a Selena improvisando aún más sobre la frase musical, cantando “If I had one wish, I would like to be a fish and I’d swim, swim swim under the sea I’d be so free”, traducida al español significa “si tuviera un deseo, nadaría por el mar, sería tan libre”.

A.B. Quintanilla pidió que Astudillo se encargara de escribir una nueva la letra, y en español, para ir con la pegajosa melodía de tintes de cumbia y reggae. En la nueva versión, la temática cambió del mar y burbujas al sonido que hace un palpitante corazón enamorado.