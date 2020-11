Una de las diferencias entre el Spider-Man de Tobey Maguire y el de Tom Holland es que el primero lanza telaraña orgánica mientras que el segundo Peter Parker utiliza un dispositivo mecánico conocido como web shooters. Loa fans están conformes con ambas opciones, pero los directores de dichas películas tienen una razón para su elección.

En su trilogía, Sam Raimi decidió que la telaraña también formara parte de los superpoderes de Spider-Man, así que optó porque saliera de sus muñecas. En cambio, Jon Watts prefirió basarse en los cómics originales de Stan Lee y Steve Ditko, y dejárselo a la tecnología.

Peter Parker apareció por primera vez en el cómic de antología Amazing Fantasy # 15 en 1962. Y como ya todos saben, gracias a la mordedura de una araña radiactiva el joven huérfano adquirió poderes como aferrarse a superficies, fuerza y agilidad sobrehumanas, y un sexto sentido precognitivo (Spidey-sense).

Pero además de seguir el material original, la elección de Jon Watts encaja mejor con la versión del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) de Peter Parker.

El Spider-Man de Tobey Maguire tiene telaraña orgánica (Foto: Sony Pictures)

EL SPIDER-MAN DEL MCU

Marvel optó por web shooters, al igual que “The Amazing Spider-Man” de 2012, pero también lo utilizó para mostrar el ingenio del Peter de Tom Holland y propiciar el acercamiento con Tony Stark (Robert Downey Jr.)

La construcción de un fluido de red sintético y unos disparadores de telarañas llaman la atención de Stark, quien reconoce el talento de Peter y decide apoyarlo a través de una pasantía en Stark Industries. Gracias a eso, Parker recibe un traje de alta tecnología y su asistente IA.

Volviendo a los cómics, Stan Lee dijo anteriormente: “Lo único que me gustó de los tiradores de red de Peter fue el hecho de que lo hacían más vulnerable”, según reporta Screen Rant. Se refiere a que el artefacto podría quedarse sin líquido en cualquier momento, algo que se puede ver en varias escenas cruciales de la serie de cómics, así como en “Spider-Man: Far From Home”.

Tras la muerte de Tony Stark en “Avengers: Endgame”, Peter Parker tiene acceso a todo el arsenal de Stark Industries, lo que también significa un nuevo traje arácnido y web shooters mejorados. ¿Peter está listo para reemplazar a su mentor?