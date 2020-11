Después de 15 añosy una pequeña interrupción en su emisión debido a la pandemia de coronavirus, “Supernatural” llega a su fin el 19 de noviembre de 2020. El coshowrunner Andrew Dabb adelantó que el último episodio es “de la vieja escuela” y sirve como un retroceso a episodios anteriores.

“Todo está bastante centrado en la mitología hasta el final “, dijo Dabb a Entertainment Weekly. “[El final] es un poco más un episodio de la vieja escuela. Parecía mucho aterrizar todo nuestro mito y una despedida satisfactoria. Hacerlo todo en 42 minutos habría sido realmente difícil. Entonces, es mejor para nosotros tratarlo casi como si tuviera dos partes, donde muchos de los mitos, no todos, pero muchos de los que se tratan en el episodio 19 y luego el 20 pueden enfocarse más en los personajes y sus viajes”.

El showrunner de “Supernatural” también agregó: “Queríamos que, de alguna manera, volviera al lugar donde comenzó el programa, que eran dos tipos en el camino salvando gente, cazando cosas”. Aunque tal vez no puedan satisfacer a todos los fans con el final de la ficción protagonizada por Jared Padalecki y Jensen Ackles, el elenco y el equipo “creen que se siente como un final apropiado para el programa”.

Jared Padalecki y Jensen Ackles son los protagonistas de "Supernatural" (Foto: The CW)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL FINAL DE “SUPERNATURAL”?

‘Carry On’ (15x20), último episodio de la temporada 15 de “Supernatural”, se emitirá el jueves 19 de noviembre a las 9:00 pm a través de The CW en Estados Unidos. Para América Latina y España, las fechas aún no han sido definidas.

Además, para el capítulo final, previamente será transmitida una retrospectiva de una hora, titulada “Supernatural: The Long Way Home”.

Un día después estará disponible online gratis en la app de The CW.

TRÁILER DE “SUPERNATURAL 15X20”

¿QUÉ PASARÁ EN EL FINAL DE “SUPERNATURAL”?

En el penúltimo episodio de “Supernatural” los hermanos Winchester se enfrentaron a Dios y eliminaron a una gran amenaza. Pero ellos no asesinaron a dios, simplemente le quitaron todos sus poderes, que ahora están en poder de Jack.

Esto significa que Jack es el nuevo Todopoderoso y Chuck es un mortal más que envejecerá como todos los demás, y eventualmente morirá. Entonces, ¿qué sucederá en el episodio final? Lo único que se sabe es que es “el viaje final para salvar personas y cazar cosas”.

En una entrevista con TVLine Andrew Dabb habló sobre si Sam y Dean tendrá paz al final. “Creo que tener a Sam o Dean Winchester completamente en paz es una gran pregunta. Siempre hay algo ahí fuera. Estos son tipos que son soldados e incluso si se han resuelto las cosas más importantes, hay cosas más pequeñas que las mantienen en funcionamiento. Entonces, ¿es un caso en el que creo que cualquiera de ellos podría alguna vez dejar el trabajo, sentarse, poner los pies en la arena y beber piña colada? Sí, podrían, pero hoy no. Y luego vendrá algo que los obligará a regresar al trabajo... Tienen una obligación moral que les impide ser capaces de renunciar a la pelea”.