¿Vale la pena la Predator Triton 300 SE? Revisa todos los detalles en este análisis

Como todo entra por los ojos, empecemos con el diseño de la Predator Triton 300 SE. Para tratarse de un producto de la línea gamer, el tamaño es lo primero que te llamará la atención. El diseño minimalista y en aluminio sí que cae muy bien por la portabilidad. Pesa unos 1.7 kilos, algo que no parece para las dimensiones del dispositivo.

La pantalla sí me parece algo corta para el estándar del mercado. Las 14 pulgadas de la Triton frente a los 15.6 pulgadas de la competencia, aún así cumple con la tasa de refresco a 144Hz y la potencia sí me parece suficiente como para trabajar en exteriores a 400 nits.

La distribución del teclado me parece la adecuada, se siente cómodo en las manos y viene con el botón de Turbo en la esquina superior izquierda. Por si no lo saben, este botón optimiza el sistema para que el rendimiento sea el mejor a la hora de jugar títulos muy exigentes. Lo que sí no me agrada es que el botón de encendido esté tan cerca del “Delete” y del botón Predator que activa el panel de control de la laptop.

Algo a destacar es el lector de huellas integrado al panel táctil, por lo que tendrás una capa más de seguridad.

PREDATOR TRITON 300 SE | Análisis de la laptop

Lo que sí me dejó corto es el número de puertos USB. En total hay dos del tipo USB 3.0, por lo que deberás planear bien cómo harás si es que eres de los que usan un mouse con este tipo de conexión. Al menos la variedad con el puerto Jack, el HDMI y el Thunderbolt 4 hace que tengas más opciones a la hora de trabajar.

Acerca del procesador, el Core i7-11375H está limitado a solo 4 núcleos, por lo que lleva cierta desventaja con otros modelos de Intel de anterior generación. Este detalle hace que la temperatura sea considerable, aunque el sistema puede hacer uso del turbo para acelerar los ventiladores, y estamos hablando del sistema Aeroblade 3D de quinta generación y el Vortex Flow, y así recuperar algo de rendimiento, aunque tendrás que soportar el ruido que eso genera. Al menos el procesador juega bien en pared con la tarjeta la RTX 3060, lo que permite ejecutar juegos en Full HD sin inconvenientes. Hay que tener en cuenta que estar limitado a cuatro núcleos tendrá un impacto mayor en juegos exigentes donde el rendimiento dependerá del número de núcleos.

Esto me lleva a otro punto interesante si eres de los que juegan fuera de casa y tiran de la batería. El sistema no permite cambiar los modos de rendimiento a menos que haya un 40% de batería y esté enchufado. Aunque el diseño esté pensado para tener una laptop gamer con más grado de portabilidad respecto a la competencia, todavía tendrás que necesitar del tomacorriente para que el rendimiento sea óptimo en tus sesiones de juego. Algo que añadir de los videojuegos es que el PredatorSense cuenta con Game Sync para guardar la configuración de tu juego y así ejecutarlo automáticamente cuando lo inicies.

PREDATOR TRITON 300 SE | Unboxing

Otro detalle a tomar en cuenta es que la Triton 300 SE no usa el Advanced Optimus de Nvidia, que permite ahorrar batería desactivando la tarjeta gráfica dedicada para usar la integrada cuando no se necesita. Igualmente puedes usar la configuración de gráficos de Windows para asignar aplicaciones específicas, pero no hay manera de forzar el sistema.

Por último, la autonomía de la Tritón 300 SE es de siete a ocho horas en la la configuración equilibrada predeterminada. Puedes extenderlo a diez horas, pero reducirás varias funciones por algo más de tiempo.

