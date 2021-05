Todo lo que debes saber de la cámara del Alcatel 1 SE

Primero veamos lo técnico del Alcatel 1SE. La cámara trasera consta de tres lentes: el principal de 13MP, un gran angular de 5MP y uno de profundidad de 2MP, mientras que la selfie es de 5MP. Teniendo esta información en cuenta, veamos ahora sí las prestaciones del dispositivo.

El diseño de la interfaz de la cámara es bastante sencillo, práctico y con lo más útil a la mano. No hay tantas herramientas como Cámara Lenta, Cámara Rápida y esas cosas, pero sí lo básico por si te interesa crear contenido.

Lo que destaco de este menú es la Fotografía manual por sus opciones de ISO, balance de blancos, exposición, contraste y saturación. Digamos que está el kit completo para tener cierto control en caso de que las imágenes en automático salen granuladas. También merece la atención el lector de Código QR, así ya no te bajas una aplicación, y los Filtros, porque de ese modo evitas bajar la calidad de tus capturas al pasar tus fotos por el software de Instagram o demás apps. Lo malo es que hay un número limitado de filtros y no puedes descargar más.

El Modo Retrato cuenta con herramientas básicas como suavizar, iluminar, ampliar y reducir. Creo que es lo suficiente para un usuario promedio y recomendamos no poner todo al máximo, porque se nota artificial. Lo que sí recomiendo es hacer las capturas en ambientes sin saturación de luz o a contra luz, como hago en el video. El recorte llega a ser el adecuado si la luz es la correcta, pero pierde un poco detalle si no es así. No tendrás control sobre el fondo, el cual siempre se verá difuminado de la misma manera.

ALCATEL 1 SE | Review de la cámara

El Modo Nocturno digamos que es cumplidor. Aquí hice dos capturas, una tan solo apagando la luz LED de apoyo y otra apagando todas las luces. Al quitar solo la luz LED, el resultado es aceptable, pero quitando toda luz artificial, y teniendo aún un poco de luz de la tarde a través de la ventana, la foto sale totalmente oscura.

Pensando en el usuario cotidiano, destaco las funciones del HDR tan a la mano y la apertura para que así puedas jugar con los enfoque según lo que busques.

Ya siendo un poco más técnicos, los tamaños disponibles para las capturas son desde 13MP en relación 4:3 hasta 2.4MP en relación 16:9. En caso de videos, puedes grabar de 1080p HD hasta 480 SD. También puedes practicar tu composición fotográfica con un marco de Proporción Aurea, algo me llamó la atención, porque algunos móviles solo cuentan con retícula.

ALCATEL 1 SE | Unboxing

Luego de ver todas estas herramientas, ya creo poder hablar sobre la calidad de las imágenes. El celular responde bien en ambientes con la luz adecuada en exteriores. Cuando se trata de interiores, el sistema hace que algunos detalles se vean lavados, tal como si hicieras zoom y se pierde calidad. Al menos, para solucionar este problema, deberás tener activado el HDR y la detección de escenas por IA. Como que el sistema tira un poco más del color y el brillo y esos detalles lavados se definen mejor.

En lo que sí padece un poco el sistema es con el Gran Angular. Igualmente deberás estar pendiente de la luz, porque al menos en interiores hay detalles que se lavan incluso con el HDR activado. En exteriores sí la situación mejora en las condiciones adecuadas y la perspectiva sí cumple para lo que ofrece Alcatel.

