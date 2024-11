AMD (NASDAQ: AMD) ha dado un gran paso en la innovación tecnológica con la presentación de su nuevo procesador de escritorio, el AMD Ryzen 7 9800X3D. Este lanzamiento incluye la última arquitectura “Zen 5″ y la avanzada tecnología AMD 3D V-Cache de 2ª generación, prometiendo un rendimiento sin precedentes en el ámbito de los videojuegos.

Mejoras de rendimiento gracias a la tecnología 3D V-Cache de 2ª generación

El procesador Ryzen 7 9800X3D ofrece un rendimiento optimizado para videojuegos, con una memoria caché de 64 MB colocada estratégicamente debajo del procesador. Esta arquitectura permite acercar el complejo de núcleos (CCD) a la solución de refrigeración, lo cual ayuda a mantener temperaturas adecuadas para los núcleos “Zen 5″. Como resultado, el procesador no solo alcanza altas velocidades, sino que también incrementa su rendimiento en juegos hasta en un 8% en comparación con la generación anterior, y hasta un 20% en promedio en comparación con procesadores de la competencia.

Este cambio en la ubicación de la memoria abre las puertas a un potencial de overclocking extremo. En palabras de Jack Huynh, vicepresidente senior y director general de computación y gráficos de AMD, “Con la introducción del procesador Ryzen 7 9800X3D, basado en nuestra avanzada arquitectura ‘Zen 5′, estamos elevando el rendimiento de los juegos como nunca antes. Este procesador refleja nuestro compromiso con la excelencia y nuestra capacidad de innovar de maneras que redefinen la industria”. Huynh subrayó que este modelo desbloqueado permite a entusiastas y gamers explorar nuevos límites de rendimiento.

Ventajas significativas en la experiencia de juego

Gracias a la tecnología AMD 3D V-Cache de 2ª generación y la arquitectura “Zen 5″, el procesador Ryzen 7 9800X3D promete el mayor rendimiento en juegos disponible actualmente en el mercado. Los resultados de rendimiento en algunos juegos populares son impresionantes. Por ejemplo, en títulos como Star Wars Outlaws, se prevén mejoras de rendimiento de dos dígitos, mientras que en The Last of Us: Part 1, el Ryzen 7 9800X3D ofrece un rendimiento hasta un 31% superior en el 1% en velocidad de fotogramas baja, lo que asegura una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones.

Especificaciones del Ryzen 7 9800X3D

El procesador Ryzen 7 9800X3D cuenta con ocho núcleos y 16 hilos, ofreciendo un rendimiento excepcional tanto para videojuegos como para tareas de productividad. Este modelo alcanza una velocidad base de 4,7 GHz y una velocidad de impulso máxima de 5,2 GHz, lo que lo convierte en el chiplet X3D más rápido hasta la fecha. Con un TDP de 120 W y una caché total de 104 MB, el Ryzen 7 9800X3D se posiciona como una opción de alto rendimiento para los entusiastas de PC y gamers que buscan experiencias de juego de primer nivel. El precio sugerido para el mercado es de $479, haciendo de este procesador una inversión atractiva para los jugadores que buscan mejorar su sistema sin comprometer el presupuesto.

Modelo Núcleos/Hilos Frecuencia con impulso/Base Caché total TDP Precio Sugerido (USD) AMD Ryzen 7 9800X3D 8C/16T Hasta 5.2 / 4.7 GHz 104MB 120W $479



Alianzas estratégicas con desarrolladores de videojuegos

Además de las especificaciones técnicas, AMD ha consolidado asociaciones con reconocidos desarrolladores de videojuegos, lo cual promete una optimización única para los títulos más recientes. William Gahagan, director senior de asociaciones globales en Activision, afirmó: “El rendimiento y la eficiencia del procesador Ryzen 7 9800X3D elevarán la experiencia de juego a nuevas alturas, asegurando que nuestros usuarios disfruten de una jugabilidad incomparable. Esta asociación marca un hito para Call of Duty y AMD, y estamos emocionados de ver lo que podemos lograr juntos”.

Por su parte, Tim Willits, director creativo de Saber Interactive, habló sobre la colaboración en Warhammer 40,000: Space Marine 2: “La potencia e innovación del Ryzen 7 9800X3D de AMD nos han permitido ampliar los límites de lo posible, ofreciendo una experiencia de juego sin igual. Tener hardware de alto rendimiento es emocionante porque significa que podemos ofrecer más innovación, inmersión y diversión”.

Finalmente, Szymon Jabłoński, director técnico de 11 bit Studios, subrayó el valor de su asociación con AMD en el desarrollo de títulos ambiciosos como Frostpunk 2 y The Alters. Jabłoński comentó: “Sin el apoyo de AMD, títulos como Frostpunk 2 y la epopeya de ciencia ficción The Alters podrían no haber sido posibles. La potencia y eficiencia del Ryzen 7 9800X3D nos permiten crear mundos inmersivos y una jugabilidad compleja que a nuestros jugadores les encanta”.

La apuesta de AMD por el rendimiento y la innovación

El lanzamiento del Ryzen 7 9800X3D demuestra el compromiso de AMD por seguir liderando el sector de los videojuegos y la computación de alto rendimiento. Con la tecnología 3D V-Cache de 2ª generación, este procesador está diseñado para cumplir con las demandas actuales de los jugadores y creadores de contenido. El Ryzen 7 9800X3D no solo representa una mejora en la experiencia de juego, sino que también posiciona a AMD en la vanguardia de la innovación en la industria de la tecnología.

Con este lanzamiento, AMD continúa marcando la pauta en el mundo del cómputo de alto rendimiento y refuerza su compromiso con los gamers, creadores y entusiastas de PC. Los próximos meses serán cruciales para ver cómo esta tecnología impactará la industria y cómo la competencia responde a los nuevos estándares establecidos por AMD con el Ryzen 7 9800X3D.

