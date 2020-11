¿Ya has usado este truco? Pues pruébalo ahora mismo. Among Us es una de las apps que más ha sido descargada en los últimos meses. Aunque ha sido desplazada del primer lugar de los videojuegos para smartphones, ahora existe un sencillo truco que muy pocos conocen.

Si bien cada vez que juegas una partida en Among Us , la aplicación te lanza una publicidad que, en algunos casos, es imposible omitir. Esta resulta molestosa, generando que gran parte de los fanáticos ya no deseen volver a utilizarla.

Para poder efectuar este sencillo truco es necesario que debas pagar cierto dinero a fin de poder obtener la tan ansiada app sin ningún tipo de propaganda o publicidad. Para ello deberás realizar estos pasos:

Abre Among Us y en la barra de abajo pulsa sobre el ícono del dólar.

y en la barra de abajo pulsa sobre el ícono del dólar. Una vez hecho, se abrirá una ventana en color plomo.

Allí verás que puedes desbloquear diversidad de gorros, mascotas, entre otros objetos.

Arriba de toda la ventana dice “Eliminar publicidad”. Púlsalo.

Cuando lo hayas hecho aparecerá otro precio y podrás eliminar las ads por 6.49 soles o 4.99 dólares.

Pulsa sobre el precio en total y se abrirá la pequeña ventana de Google Play

Introduce tu tarjeta y paga la cantidad mencionada. Si es con tarjeta de débito, se cobrará en tu moneda local, si es con la de crédito, se cobrará en dólares.

