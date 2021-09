Android 12 fue anunciado por Google desde el pasado mes de mayo, esto durante el evento desarrolladores denominado Google I/O, acontecimiento en donde la compañía presentó la primera beta de la décimo segunda entrega del referido sistema operativo. En la actualidad, ya se han lanzado un total de 4 betas, se estima que habrá una más y posteriormente saldrá la versión oficial para todos los usuarios; sin embargo, no todos gozarán de este beneficio, ya que hay una lista exclusiva de celulares que podrán actualizar a Android 12.

El sistema operativo Android 12 llegará para brindarle una nueva experiencia a los millones de usuarios de la marca del robot, ya que de a poco se están descubriendo novedosas funciones como: la de abrir un juego pesado antes que termine de descargarse en la Play Store, tomar capturas de pantalla a una página web completa, nuevos paquete de emojis, la apertura de múltiples ventanas en Google Chrome como si estuvieras en una PC, paneles de privacidad, etc.

Gracias a la lista difundida por el medio tecnológico Andro4all, se pudo conocer qué modelos de celulares Xiaomi podrían actualizar a Android 12. Como se recuerda, con cada actualización los parches de seguridad pesan mucho más y son más avanzados para que los usuarios no sean víctimas de ciberataques, por ello, los móviles muy antiguos no podrán actualizar ni siquiera a Android 11. Puede ser que hayan algunos modelos que no están en lista pero hay posibilidad que sean compatibles.

MÓVILES XIAOMI QUE ACTUALIZARÁN A ANDROID 12

MÓVILES XIAOMI MI QUE RECIBIRÁN ANDROID 12

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Lite 5G Mi 10 Zoom

Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

MÓVILES XIAOMI REDMI QUE RECIBIRÁN ANDROID 12

Xiaomi Redmi K40

Xiaomi K40 Pro

Xiaomi K40 Pro+

Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 9 5G

Xiaomi Redmi Note 9T

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 10T

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 8 2021

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi K30 5G Racing

Xiaomi Redmi K30i 5G

Xiaomi Redmi K30 Pro

Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition

Xiaomi Redmi K40 Ultra

Xiaomi K30S Ultra

Xiaomi Redmi K40 Gaming

MÓVILES XIAOMI POCO QUE RECIBIRÁN ANDROID 12

Xiaomi POCO F2 Pro

Xiaomi POCO F3 GT

Xiaomi POCO X2

Xiaomi POCO X3 NFC

Xiaomi POCO X3 Pro

Xiaomi POCO M2

Xiaomi POCO M2 Reloaded

Xiaomi Poco M2 Pro

Xiaomi POCO M3

Xiaomi POCO M3 Pro 5G

Xiaomi POCO C3

ANDROID 12

¿Hay fecha exacta? Es importante aclarar que Android 12 aún no ha salido oficialmente al mercado, por el momento, solo está disponible en la versión beta. Google lanzó dos versiones que se encuentran en prueba, una en mayo y otra en junio del 2021, la primera solo mostraba la interfaz del sistema mientras que en la segunda añadieron nuevas herramientas de privacidad.

Se estima que la versión definitiva y oficial estaría llegando entre octubre y diciembre del presente año. Si quieres probar la beta de Android 12 haz clic aquí para que sigas los pasos e instales el sistema operativo.