¿Preparado para recibir lo nuevo de Android? Los teléfonos Samsung con capa de personalización One UI se actualizarán con una nueva versión basada en el sistema operativo Android 12, e incluye todas las mejoras que Google estrenó en sus móviles Pixel de octubre.

Los primeros teléfonos de Samsung en recibirla serán los dispositivos de la familia S21, es decir, los modelos Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra. La actualización se hará en los próximos días o semanas, dependiendo de la región en la que vivas. También puedes consultar directamente el menú de ajustes y hacer clic en “Actualización de software” para saber si la descarga ya está disponible para tu teléfono.

Una de las mejoras del Android 12 es la nueva interfaz “Material You”, la cual puede cambiar el color de toda la interfaz para adaptarse al color del fondo de pantalla que elijas, y también incluye widgets rediseñados para las aplicaciones. A esto se suma varios más servicios en beneficio de la privacidad y otras novedades, como las notificaciones de si una app está utilizando la cámara o el micrófono.

Otros dispositivos que recibirán Android 12, a través de la actualización One UI 4, son las familias Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A y Galaxy Z Fold y Z Flip, además de sus tablets. El resto de dispositivos, como las familias Galaxy S10 y Note 10, entre muchas otras, recibirían la actualización entre los meses de enero y febrero.

SAMSUNG GALAXY BUDS2 | Todo lo que tienes que saber

Empecemos con echar un vistazo a los Samsung Galaxy Buds2. El diseño de plástico brillante es cómodo en las manos y casi no pesa. Los auriculares tienen 5 gramos y el estuche unos 41 gramos. Hablamos de 46 gramos en total y casi ni se sienten en la mano. Las dimensiones son cómodas, no se resbalan de las manos, aunque sí el acabado es algo ancho para mi gusto. La tapa es imantada y tiene la suficiente fuerza para que no tengas preocupaciones.

Ahora, sobre los auriculares en sí, el chupón sirve de mucho para aislar el ruido -lo que mejora la cancelación de ruido- y encaja bien en los oídos sin importar mucho las formas de tus orejas. El gadget viene con varios chupones, por lo que puedes probar el que más se te acomoden. No se siente el peso para sus dimensiones, algo que se agradece.

Ya es turno de hablar del rendimiento. Antes de hablar de la calidad de sonido y demás, quiero hacer hincapié en los servicios que puedes perder por no formar parte de Samsung. Si usas un móvil Android, por ejemplo, que no sea de la firma surcoreana, podrás gestionar los auriculares a través del Galaxy Wearable, pero no tendrás el Auto Switch, es decir, la capacidad de alternar automáticamente entre dispositivos. Si tienes un iPhone, la situación es más complicada: solo podrás enlazar los auriculares, usar los gestos determinados, pero nada de configurar el gadget a tu gusto.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.