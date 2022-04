Esperamos que muchas características útiles vengan con Android 13, desde tiempos de carga de juegos más cortos hasta notificaciones si una aplicación tiene un uso excesivo de batería en segundo plano. Ahora, se ha descubierto que la actualización del sistema operativo tendrá una mejor gestión de las aplicaciones en segundo plano.

En una revisión reciente del código de Android, los desarrolladores de XDA encontraron una función llamada Multi-Generational Least Recent Used (MGLRU), que ya está en uso en Chrome OS. MGLRU debería ayudar a Android a tomar mejores decisiones sobre qué aplicaciones eliminar silenciosamente en segundo plano: no cerrará las aplicaciones que usa con frecuencia o que son demasiado importantes para el usuario, por lo que las notificaciones perdidas o los borradores destruidos deberían convertirse en una cosa del pasado.

Google ha comenzado a probar la función con alrededor de un millón de dispositivos Android y los resultados parecen prometedores. Cabe señalar que las pruebas probablemente se realizaron en una máquina virtual cargada con Android en Chrome OS, no en teléfonos inteligentes reales.

Con MGLRU, Google logró alcanzar una reducción del 40% en el uso de CPU de kswapd (el proceso que controla la memoria virtual) y logró una disminución del 18% en las eliminaciones de aplicaciones por falta de memoria (OOM).

No se sabe si Google lanzará MGLRU con Android 13, pero su llegada promete un cambio para mejor en la experiencia de usuario.

