Google ha lanzado Android 13 beta 1 para dispositivos Pixel que van desde el 4 hasta el 6 y 6 Pro . La versión beta inaugural solo incluye tres funciones nuevas (dos de ellas para desarrolladores), pero ahora hay controles de permisos más detallados para archivos multimedia compartidos.

La beta también incluye todas las actualizaciones de Android 13 Developer Preview 2, incluido el requisito de que las aplicaciones soliciten permiso para enviar notificaciones. También encontrará un nuevo selector de fotos, audio Bluetooth LE y soporte para instrumentos MIDI 2.0 a través de USB.

Cualquier usuario de Android puede instalar la versión beta. Sin embargo, probablemente no querrá cargar esta versión en su teléfono principal. Si bien las versiones beta son generalmente más confiables, Google no espera centrarse en la estabilidad de la plataforma hasta junio y no lanzará el Android 13 terminado hasta después de julio.

La versión beta está destinada más a los desarrolladores que desean que las aplicaciones estén listas para cuando el sistema operativo esté disponible para el público.

Tal como están las cosas, estas primeras versiones beta de Android no suelen incluir todas las funciones orientadas al usuario. Google no mostró el rediseño de Material You de Android 12 hasta I/O 2021 , meses después de que llegaran las primeras vistas previas.

El truco para que Android diga el nombre de la persona que te llama

Primero, ingresa a la aplicación de Teléfono, la que utilizas para marcar un número o agendar contactos.

Luego, presiona los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha del panel, al lado del icono del micrófono.

Se desplegará un menú, toca en “Configuración”.

Desplázate hacia abajo, accede a la “Configuración Avanzada” y pulsa sobre la opción “Anuncio del identificador de llamada”

Finalmente, selecciona en “Siempre”.

Listo, a partir de ahora tu móvil Android dirá el nombre de la persona que te llama. En caso no tengas registrado al contacto, la voz del sistema pronunciará dígito por dígito el celular de la llamada entrante. No te preocupes por tu tono de llamada, este sonará después de que tu teléfono nombre al usuario.

