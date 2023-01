Android podrá ser el sistema operativo más popular del mundo, pero aún está lejos de compararse con el iOS de Apple. No obstante, los ingenieros de Google se esfuerzan por traer mejores versiones con cada actualización. Es así como se ha filtrado la información de que Android 14 bloqueará por completo la instalación de aplicaciones obsoletas.

El portal 9To5Google dio a conocer que Android 14 evitará la descarga de aplicaciones obsoletas ya que suponen un gran riesgo para la seguridad. Este tipo de apps son como versiones obsoletas del sistema operativo. Un teléfono con Android 6 no está recibiendo todos los parches de seguridad más recientes, por lo que está no está protegido contra las tácticas de piratería y malwares más recientes.

Lo mismo sucede con las aplicaciones obsoletas cuando son instaladas en versiones actuales de Android. A medida que pasa el tiempo, se indica a los desarrolladores de aplicaciones que hagan que sus aplicaciones sean más seguras. Deben implementar ciertos protocolos y protecciones que hagan que sus aplicaciones sean más seguras. Sin embargo, si una aplicación no se actualizó desde 2017, entonces esa aplicación no tiene esas protecciones y no deberían ser instaladas. También se cree que el sistema no instalará aplicaciones destinadas a versiones anteriores de Android. Esto podría incluir APK descargados de fuentes de terceros.

Android 14 no estará disponible para el público por un tiempo, pero la primera vista previa para desarrolladores estará disponible pronto.

