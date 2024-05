Samsung está preparando sus teléfonos de alta gama para recibir Android 15, el próximo sistema operativo de Google que promete funciones mejoradas y mayor seguridad para los usuarios. Te contamos qué se sabe de la actualización, cómo hacerla desde el primer día y para cuándo se programa el lanzamiento.

El fabricante de teléfonos surcoreano basará el sistema Android 15 en la capa de personalización One UI 7.0. Por lo pronto, Samsung viene trabajando en su versión beta y hará falta un par de meses para el lanzamiento global. Solo estamos seguros de que la compañía viene trabajando en la actualización para los móviles más modernos.

Samsung está haciendo las pruebas del One UI 7.0 beta en los teléfonos Galaxy S24 Ultra a través del nuevo firmware con el número de versión S928BXXU2BXE2. Al tratarse de una prueba, no hay fecha exacta para su lanzamiento oficial. Lo que sí varios medios confirman es que no se tratará de una actualización de One UI 6.1.

El programa beta oficial para One UI 6.0 estuvo disponible en agosto de 2023, así que podríamos esperar el One UI 7.0 para el mismo mes del presente año. Lo más seguro es que el próximo sistema operativo llegue a la serie Galaxy S24 con probabilidades para los modelos S23.

Mientras esperas que Android 15 llegue a Samsung, te contamos cómo hacer la descarga cuando sea el lanzamiento oficial de la capa de personalización para los dispositivos Galaxy. Deberás acudir a Ajustes y después hacer clic en el botón Actualización de software. Allí debería aparecer One UI 7 como archivo disponible. Luego solo tendrás que tocar en Descargar e instalar y seguir las instrucciones en la pantalla. Te aconsejamos tener una conexión estable para evitar contratiempos y la corrupción de datos.

Teléfonos que pueden descargar Android 15 Beta

La versión Beta de Android 15 está disponible para los siguientes celulares: Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Los usuarios deberán asegurarse de que los equipos estén en una versión estable pública de “Vista previa” que no sea de desarrollador para inscribirse en el programa de pruebas.

Los interesados en participar deberán iniciar sesión en su cuenta de Google y hacer clic en este enlace para ver una lista de dispositivos elegibles y luego optar por un dispositivo específico. Una vez seleccionado, se les pedirá que elijan el programa beta al que desean unirse. Una vez que hayas aceptado las condiciones del programa, abre “Configuración” en tu teléfono Pixel y acude a la sección “Sistema”. Allí harás clic en “Buscar actualizaciones” y proceder con la descarga e instalación de la beta.

Los usuarios deben revisar las notas de la versión más reciente de los teléfonos Pixel antes de inscribirse en el programa beta. Ten en cuenta que las actualizaciones del programa son versiones preliminares y pueden contener errores y defectos que podrían afectar el funcionamiento normal del dispositivo. Además, los usuarios no podrán volver a una versión pública estable de Android sin borrar primero todos los datos locales almacenados en el dispositivo, y podrían enfrentar problemas al restaurar una copia de seguridad.

Mejoras del Android 15

Lo más inmediato que podemos esperar del Android 15 es la mejora del rendimiento. Esto será posible mediante la optimización de las aplicaciones en segundo plano para reducir el consumo energético. Además, el SO tendrá soporte para el estándar de sonoridad CTA-2075 y así evitar que el usuario module el volumen cada vez que cambie de contenido.

Google también hará posible que Android 15 ofrezca soporte para aplicaciones SMS/MMS, así como aplicaciones RCS (Rich Communication Service) para usar conectividad satelital para enviar y recibir mensajes en teléfonos inteligentes Android seleccionados. ¿Para qué necesitas algo así? La razón es sencilla: el dispositivo podrá conectarse automáticamente al satélite para el envío de mensajes en caso de que el usuario esté extraviado.

El nuevo sistema operativo añadirá experiencias más fluidas con el NFC (Near Field Communication). Google hará que las operaciones sean más seguras con menor margen de error. Ahora en adelante, el NFC funcionará cuando la aplicación esté abierta y el propietario del teléfono ingrese el PIN o autorice con una función de seguridad biométrica para confirmar la transacción.

Para acabar con las novedades, Android 15 ofrecerá nuevas funciones al lector de la aplicación nativa PDF. Los usuarios tendrán soporte para archivos protegidos con contraseña, ediciones de formularios, anotaciones, búsqueda y selección con opción de copia.