Las versiones de prueba de Android 15 aún siguen su curso mientras los fabricantes anuncian cuáles son los dispositivos que podrán descargar la nueva versión del sistema operativo de Google. ¿Tienes un Motorola? Si es que se trata de los más nuevos celulares o has comprado uno hace algunos años, será mejor que revises la siguiente lista de teléfonos que sí podrán tener Android 15.

Android 15 trae mejoras en el sistema de conexión satelital y seguridad, así como actualizaciones para las transacciones NFC. Hay muy buenas razones para tener la nueva versión y no deberías quedarte fuera de la tendencia tecnológica. Usualmente, los dispositivos de Motorola tienen la garantía de tres actualizaciones importantes pero eso puede variar según cada lanzamiento y gama a la que pertenece el teléfono.

Los dispositivos que están en la lista no son los oficiales sino los que podemos anticipar según el programa de actualizaciones de Android para los dispositivos insignia y de gama media. De tener uno de los equipos más básicos, solo puedes esperar una actualización por año. Si tu equipo no aparece, será mejor que esperes al anuncio oficial de Motorola para confirmar la lista.

Teléfonos Motorola con Android 15

Serie Edge

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Serie Moto G

Motorola Moto G84

Motorola Moto G73

Motorola Moto G64

Motorola Moto G54

Motorola Moto G Power (2024)

Motorola Moto G (2024)

Serie Razr

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40

Serie Lenovo

Motorola Lenovo ThinkPhone

Cuándo llegará Android 15 a Motorola

Android 15 está en pleno desarrollo y solo algunos teléfonos pueden acceder a la fase beta, que debería durar hasta junio. Lo que viene después es la fase de estabilidad en la que se realizan mejoras y más correcciones para el lanzamiento.

No hay una fecha oficial para la salida de Android 15 pero Google tiene la costumbre de hacer el lanzamiento al mismo tiempo que los teléfonos Pixel. En 2023, Android 14 y la serie Pixel 8 salieron en octubre; es de esperar que el mismo mes sea para Android 15 y el Pixel 9. El problema es que Motorola no es tan “puntual” con los lanzamientos de los nuevos sistemas operativos. Android 14 estuvo disponible a principios del presente año, así que el próximo SO podría llegar en los primeros meses de 2025.

Cómo hacer la descarga

Cuando Android 15 esté disponible en tu celular Motorola, deberás hacer lo siguientes pasos:

Configuración > (Sistema > Avanzado) > Actualizaciones del sistema .

. De haber actualizaciones pendientes, dale clic en Descargar y espera a que el proceso termine.

Recuerda estar conectado a una red WiFi estable para hacer la descarga y así ahorrar los datos móviles de tu plan.