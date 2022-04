No dejes pasar la oportunidad. Los usuarios de Android pueden descargar por tiempo limitado varias aplicaciones y videojuegos gratis de Google Play. Te contamos cuáles son para que tengas horas de diversión en tu smartphone y siempre al alcance del bolsillo.

Si encuentras algo interesante en la siguiente lista pero sabes que no usarás la app en este momento, instala la aplicación de todos modos, luego elimínela de su dispositivo Android. De esta manera, la aplicación pasará a formar parte de la biblioteca de aplicaciones y podrás volver a instalarla de forma gratuita cuando la necesites. Una buena manera de no perderse una promoción de corta duración.

ANDROID | Aplicaciones gratuitas

Screen-On ($0.99): configure la pantalla de su teléfono para que permanezca activa cuando ciertas aplicaciones estén abiertas, como juegos, noticias y otras.

Sleep Faster Meditation Pro ($ 8.49): use sonidos de la naturaleza y ruido blanco para dormir más fácilmente.

Paper Ocean Live Wallpaper ($0.99): prepara tu teléfono con este fondo de pantalla animado tropical con temas, ciclos diurnos y nocturnos y más.

Battery Charging Slideshow ($ 0.99): muestra tus fotos favoritas cada vez que el teléfono se está cargando.

ANDROID | Videojuegos gratis

Tales of Illyria: Fallen Knight ($0.99): el primer episodio de la serie, elige tu propio camino en este juego de rol basado en la historia.

Tales of Illyria: The Iron Wall ($0.99): defiende el Iron Wall como Kepri, una sacerdotisa en una tierra donde las mujeres no son respetadas en el segundo episodio de la serie.

Tales of Illyria: Destinies ($0.99): en el tercer episodio, descubre más historias personales con más de 60 horas de juego.

Cooking Quest VIP ($0.99): ¿cansado de los juegos llenos de historias? Relájese administrando su propio camión de comida, realizando búsquedas de ingredientes y mejorando su negocio.

Stickman Ghost 2 ($0.99): ¡Stickman ahora lucha en el espacio! Hackea y ábrete camino a través de los monstruos en este juego de acción.

Crisis of the Middle Ages ($0.99) : un encantador juego de rol al estilo de la vieja escuela con un peculiar sentido del humor.

