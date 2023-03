Seguro que alguna vez has renovado tu teléfono inteligente con sistema operativo Android, quiere decir que cambiaste el equipo antiguo por uno totalmente nuevo, entonces, es probable que hayas guardado el dispositivo viejo en algún lugar de tu casa, esto para que lo tengas como segunda opción en caso pierdas o te roben el que recién has adquirido. El problema es que al no utilizarlo por mucho tiempo se podría dañar la batería e incluso llenarse de polvo y malograr ciertos componentes del smartphone, así que en esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos hasta cuatro cosas que puedes hacer con el móvil que ya no usas.

Es necesario destacar que para cada truco necesitas descargar una aplicación de la Google Play Store, todas son compatibles con Android 4.5 o versiones superiores. Más abajo te explicaremos los pasos a seguir para que conviertas tu dispositivo móvil en un mouse de computadora, cámara de videovigilancia, despertador y un repetidor wifi que aumentará la señal que emite el router de tu casa.

¿Cómo convertir tu teléfono en un mouse para PC o laptop?

Primero, configura tu teléfono para que no se bloquee o apague por inactividad. Todos los trucos funcionan con el mismo ajuste.

Lo haces ingresando a los “Ajustes” > “Pantalla” > “Tiempo de espera” > escoge la opción 30 minutos, es la máxima.

Ahora, corrobora que tu dispositivo esté conectado a la misma red wifi de tu computadora o portátil.

El siguiente paso es acceder la Google Play Store para descargar la aplicación “ Remote Mouse ”.

”. En tu computadora también debes instalar el mismo programa, lo puedes obtener rápidamente aquí .

. Sincroniza ambas aplicaciones, ya sea escaneando el código QR o mediante un dígito PIN.

Te saldrá una pantalla de color verde, desplázate por cualquier lugar y vas a mover la flecha en el ordenador.

En caso reinicies o apagues tu computadora, tendrás que volver a sincronizar las aplicaciones.

¿Cómo convertir tu teléfono en una cámara de vigilancia?

En la Google Play descarga la aplicación denominada “ AtHome Camera: casa seguridad ” haciendo clic en el siguiente enlace .

” haciendo clic en el siguiente . Con esta app podrás ver en tiempo real y a distancia cualquier ambiente de tu casa. Para grabar necesitas obtener la versión premium.

En la noche también puedes habilitar el modo “visión nocturna”.

Es necesario aclarar que las grabaciones se realizan en 1280 x 720 píxeles y se pueden almacenar en la nube de la misma app.

¿Cómo convertir tu teléfono en un despertador?

Descarga la aplicación “ Despertador para mí ” en la Google Play, la obtienes rápidamente presionando aquí .

” en la Google Play, la obtienes rápidamente presionando . Ábrela y otórgale los permisos necesarios para que pueda operar sin problemas.

Luego, oprime el ícono de la campana que se ubica en el extremo inferior izquierdo, si no la ves realiza un toque en cualquier parte de la pantalla.

Después, aprieta en el ícono de la cruz encerrada en un círculo (abajo a la derecha) para programar una alarma.

Finalmente, realiza las configuración de la misma, incluso hay una “Pre-alarma suave” para que te despiertes con mayor comodidad.

¿Cómo convertir tu teléfono viejo en un repetidor wifi?

Descarga la app Wifi Repeater en la tienda de Android.

en la tienda de Android. Ábrela y oprime sobre el símbolo de Wifi > dale los permisos de la ubicación.

Ahora, ingresa a los “Ajustes” de tu terminal > toca el apartado “wifi” y observa tu red.

Notarás detalles como la “Ip Address” y “Http Port”.

Copia y pega esos números con puntos en la sección “Ip Address” de Wi-Fi Repeater, y el “Http Port” en “Puerto Proxy”.

Por último, los patrones que aparecen en rojo, cambiarán a verde y ya podrás conectarte ya sea colocando tu nombre y contraseña o simplemente escaneando el código QR.

¿Cómo actuar si te encuentras un celular Android?