Los teléfonos inteligentes de Android no solo se han convertido en artefactos de comunicación instantánea, sino también en una herramienta imprescindible para el ámbito social o el entorno laboral, por ello, es probable que en estos dispositivos almacenes mucha información importante que no te gustaría que se encuentre al alcance de terceras personas o en el peor de los casos de los ciberdelincuentes, ¿Quieres saber si tu móvil Android ha sido o está siendo hackeado?, aquí te explicaremos los pasos para averiguarlo.

Si tu smartphone Android empieza a calentarse mientras no lo utilizas o no lo estás cargando, es un indicio de que algo anda mal y podría haber un virus malware que comprometa tu información personal o datos bancarios. Otras evidencias para saber si tu teléfono ha sido hackeado es que de la nada empiece a abrir ventanas emergentes o se congele la pantalla en varias oportunidades, incluso si no hay actividad sospechosa tienes que corroborar si alguien tiene acceso a tu equipo, informó el portal tecnológico Digitaltrends.

CÓMO VERIFICAR SI ESTÁN HACKEANDO TU MÓVIL ANDROID

Desde el uso de la batería

Si has descargado aplicaciones de sitios webs externos a la Google Play Store (tienda de apps oficial de Android), es probable que haya ingresado algún tipo de virus a tu dispositivo y que otra persona lo esté manipulando desde cualquier parte del mundo. Para saber esto verifica el uso de la batería, pues si se calienta cuando no lo utilizas, algún programa debe estar ejecutándose en segundo plano.

Primero, ingresa a las “Configuraciones” o “Ajustes” de tu smartphone Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Aquí entra al apartado denominado “Batería” o “cuidado de la batería y dispositivo”, el nombre puede variar dependiendo de la marca y modelo del equipo.

Luego, dale un toque a la opción “Uso de la batería desde la última carga completa”.

Aquí vas a ver todas las aplicaciones que se han estado utilizando mientras tu celular ha estado con la pantalla apagada.

Si encuentras alguna aplicación de dudosa procedencia o que nunca has descargado, seguro han instalado un “Keylogger”, se trata de un programa que roba contraseñas y que usualmente es utilizado por los cibercriminales, así que debes desinstalarlo rápidamente.

Elimina el virus restableciendo Android a los datos de fábrica

Si anteriormente no encontraste apps extrañas o en caso no te permite desinstalarla, puedes optar por formatear tu móvil Android o volverlo a su estado de fábrica, sin embargo, antes asegúrate de guardar la información en un disco duro o crear una copia de seguridad.

Abre los “Ajustes” y entra en “Copia de seguridad y restablecimiento”, “Seguridad y Sistema” o “Cuentas y respaldo”.

Ahora, ubícate en la sección “Google Drive” y toca en “Hacer copia de seguridad de los datos”.

Por último presiona el botón “Crear una copia de seguridad ahora” y espera que termine el proceso.

Tras haber terminado la copia de seguridad, vuelve a los “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar “Acerca del teléfono” > “Restablecer”.

Aquí haz clic en “Restablecer valores predeterminados”.

Listo, esto hará que el teléfono Android vuelva su estado de fábrica, quiere decir que borrará todos los datos, incluyendo los archivos multimedia, aplicaciones descargadas, configuraciones, contraseñas, etc.

Instala apps de antivirus de la Google Play Store

Aunque Google tiene su propio programa denominado Play Protect que sirve para detectar algo inusual en tu teléfono o aplicaciones, sería mejor descargar otras herramientas más especializadas en detectar y eliminar virus, por ejemplo: Malwarebytes, Avast, AVG o BitDefender, las más utilizadas por la mayoría de los usuarios Android.