Actualmente, se han creado aplicaciones móviles que pueden resolver las tareas escolares o universitarias de tus hijos, sobrinos, nietos, etc., aunque este avance tecnológico parece beneficioso, podría ser un arma de doble filo porque los estudiantes no aprenderían nada. Solo debes recurrir a este tipo de programas cuando realmente intentaste con el ejercicio de una materia, como por ejemplo: física, razonamiento matemático, trigonometría, etc.

Para el fin que acabamos de mencionar se creó “Socratic”, ¿Qué es y para qué sirve? básicamente, es una aplicación de aprendizaje desarrollada por la compañía Google, la cual tiene como objetivo ayudar a los alumnos con las tareas académicas de su colegio, instituto o universidad. Es necesario recordar que la referida plataforma utiliza tecnologías de inteligencia artificial (IA) y búsqueda del navegador, de esta manera el usuario se conecta con los recursos educativos de las millones de páginas web que existen.

Además, Socratic se encargará de buscar automáticamente los mejores recursos disponibles en internet, mostrando así videos muy útiles, sitios web que explican las preguntas o ejercicios de forma detallada e incluso guías de estudio creadas por expertos en determinadas asignaturas.

Los pasos para utilizar Socratic y resolver tus tareas con el celular

Primero, descarga la app a través de la Google Play Store de Android , la obtienes haciendo clic en el siguiente enlace .

, la obtienes haciendo clic en el siguiente . Ahora, ábrela y otórgale los permisos necesarios para que opere sin problemas.

El siguiente paso es tomarle una foto al ejercicio o pregunta con la cámara de Socratic .

. De inmediato la detectará y buscará la respuesta en todo internet.

Presiona sobre cualquier resultado o solución y luego toca en “Ver respuesta”.

La app es compatible con todos los dispositivos móviles con Android 5.0 o versiones superiores.

