Siempre he tenido el mismo problema. Las veces que he cambiado de operador telefónico recibí un nuevo chip que debo colocarlo en mi smartphone Android, el detalle es que siempre termino perdiendo o botando la llave para la SIM, esa que se encarga de abrir la bandeja porta chip, ¿Cómo la retiro si no tengo el artefacto que cumple con esa función? desde Depor te enseñaré a sacarla para que introduzcas la SIM o micro SD.

La caja de tu teléfono inteligente incluye lo siguiente: el equipo, por supuesto; posiblemente un cargador; manuales de uso; funda protectora; y la llave para la SIM, esta última no es barata, aún así los usuarios la utilizan y luego botan junto al empaque y manuales.

Aquí están cometiendo un grave error porque no podrán sacar la bandeja cuando quieran cambiar la tarjeta SIM o extender el almacenamiento de la memoria externa. Como se recuerda, la ranura porta chip tiene un pequeño agujero casi imperceptible, para abrirla debes introducir un objeto muy delgado por el orificio. Como has botado la llave, a continuación te diré algunas ideas que me ayudaron a retirar la bandeja.

Los pasos para abrir la bandeja porta chip del celular si no tienes la llave SIM

Primero, el objeto debe tener el grosor para que ingrese por el agujero.

Es posible abrirlo con la punta de un clip , no te preocupes que no dañarás nada. Introdúcelo suavemente mientras lo empujas para que la ranura salga.

También intenté con la punta de la cuerda de una guitarra, para ser específicos la cuerda número seis, encaja sin problemas. Repite el mismo proceso.

Finalmente, en caso no tengas ninguno de los dos artefactos, coge el plástico duro que no utilizarás de la nueva tarjeta SIM, córtalo con cuidado con una tijera, no muy grueso, de lo contrario no encajará, tampoco muy delgado porque se doblará cuando empujes, corta intermedio y que pueda entrar por el orificio.

Listo, es posible que tengas en casa objetos que cumplan con características parecidas. Podría funcionar.

