Todos los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, sin importar su marca o modelo, cuentan con una galería de imágenes, un sitio en donde los usuarios almacenan las fotos y videos que descargan a través de diferentes redes sociales, páginas web, etc., o que capturan con la cámara nativa de su smartphone. Si consideras que has guardado demasiados videos en tu equipo móvil, a continuación te enseñaremos un novedoso truco para que los conviertas en un solo cortometraje.

Es muy común que la galería de los dispositivos móviles se saturen de videos, los mismos que ocupan una gran cantidad de almacenamiento dependiendo de su resolución y duración, no obstante, por fortuna existe una herramienta de la galería a la cual llamaron “Automático”, esta se encarga de juntar los videos que has seleccionado y mostrarte las mejores partes de los mismo tras haber creado un cortometraje, de esta manera ya no tendrás varios videos y podrás eliminarlos para liberar espacio.

Es importante destacar que solo algunos dispositivos de la gama media y alta cuentan con la referida herramienta de la “Galería”, de preferencia los móviles de la marca Samsung desde el modelo Galaxy A52 o superiores. Habiendo aclarado los puntos, toma nota.

LOS PASOS PARA CREAR UN CORTOMETRAJE CON LOS VIDEOS DE TU GALERÍA

Primero, abre la galería de imágenes de tu celular Samsung con sistema operativo Android .

. Ahora, ubícate en el álbum en donde hayas guardado todos tus videos.

Pulsa por unos segundos sobre cualquier video, mínimo tienes que seleccionar dos o más.

El siguiente paso es tocar en el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones, presiona en “Crear”.

Finalmente, escoge el botón “Automático”.

Listo, espera unos minutos para que tu dispositivo Android procese el cortometraje, pues básicamente la función seleccionará las mejores partes de tus videos con música de fondo incluida. Además, tendrás algunos apartados para modificar el estilo de las transiciones, el color de los videos, recortar partes, etc. Cuando acabes de editarlo no te olvides de guardar los cambios.

Cómo cargar mi teléfono Android sin conectarlo al tomacorriente