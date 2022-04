Actualmente, es probable que más de una persona haya digitalizado las fotografías de sus álbumes familiares, sin embargo, si algunos de los recuerdos o imágenes se encuentran en blanco y negro debido a su antigüedad, no te preocupes, a continuación te enseñaremos a colorearlas desde tu dispositivo Android.

Las fotografías en blanco y negro se suelen deteriorar cuando están almacenadas durante mucho tiempo en un álbum, sobre todo si no tienen una mica protectora, por está razón las personas deciden escanearlas para que las obtengan en formato JPGE e inmortalicen el recuerdo en una computadora, tableta, móvil, etc.

Desde ahora te comentamos que no vas a utilizar Photoshop, pues esta es una herramienta de diseño profesional y es difícil de manipular si no conoces las funciones correctas, asimismo, no es una tarea sencilla colorear una imagen en blanco y negro desde el referido programa. Para realizar este proceso será necesario que descargues la aplicación “Colorize Images”, la encuentras directamente desde la Google Play Store de Android. Si no la puedes ubicar presiona en el siguiente enlace para instalarla.

LOS PASOS PARA COLOREAR UNA FOTO EN BLANCO Y NEGRO

Tras haber instalado “ Colorize Images” en tu teléfono Android, ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar.

en tu teléfono Android, ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar. Ahora, presiona sobre el ícono de la foto que se ubica en el extremo superior derecho.

Se abrirá la galería de imágenes, selecciona la fotografía en blanco y negro que deseas colorear.

Finalmente, espera que la app termine el proceso y sin hacer nada tu fotografía ahora tendrá color.

Como puedes apreciar, automáticamente la aplicación hizo todo el trabajo por ti, no tuviste que hacer nada de forma manual. Para almacenar la imagen coloreada en tu galería, solo presiona en el botón de abajo que dice “Guardar”. Además, debajo de este botón vas a ver un interruptor denominado “Coloreado”, si lo desactivas volverás a la foto original, así podrás apreciar los cambios realizados.

Cómo quitar los puntos de las notificaciones en las apps de Android