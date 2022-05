Cuando uno de tus amigos o familiares te piden prestado tu teléfono móvil para que ingresen a Facebook, Instagram, TikTok, etc., resulta ser una molestia porque deben cerrar la sesión de tu cuenta para que puedan abrir la suya, ya que actualmente no se suele utilizar las versiones web de las aplicaciones. Si tu dispositivo es de la marca Xiaomi y está con la interfaz de usuario MIUI 12 o superiores, tienes la posibilidad de duplicar cualquier aplicativo que has descargado, algo que desde Depor te enseñaremos a continuación.

¿Para qué se duplican las aplicaciones? como lo dijimos anteriormente, las versiones web de las plataformas más populares son demasiado lentas y no te ofrecen la misma comodidad que una app móvil, por ello, Android decidió añadir la herramienta denominada “Aplicaciones duales”, que no solo la tienen los dispositivos Xiaomi, sino también otras marcas como Samsung, Motorola, Huawei, etc., sin embargo, el proceso es totalmente diferente.

En resumen, las apps duales sirven para que puedas abrir otra cuenta en la misma app móvil sin la necesidad de cerrar sesión en tu cuenta principal. Por ejemplo, supongamos que tienes dos cuentas de WhatsApp, es imposible cerrar sesión aquí, así que Android puede duplicar la app nativa para que registres una cuenta adicional con otro número telefónico, de esta manera manejarías ambas en el mismo teléfono.

CÓMO DUPLICAR APPS DE ANDROID EN TU SMARTPHONE XIAOMI

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu móvil Android , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado de “Aplicaciones”.

El siguiente paso es tocar la opción “Aplicaciones duales”.

Te aparecerá una pantalla que dice “ Cada cuenta merece su propia aplicación ”, aprieta en el botón azul “Crear”.

”, aprieta en el botón azul “Crear”. En la parte superior, Android te va a recomendar algunas apps que debes duplicar, como por ejemplo: Facebook, Messenger, WhatsApp o Instagram.

te va a recomendar algunas apps que debes duplicar, como por ejemplo: Facebook, Messenger, WhatsApp o Instagram. También te saldrán todas las apps instaladas en tu dispositivo, para duplicarlas solo enciende los interruptores y pulsa en “Activar”.

Automáticamente, el smartphone habrá creado una copia idéntica de ese aplicativo.

Por último, sitúate en el inicio de tu móvil y vas a ver dos apps iguales pero, la duplicada tiene un pequeño ícono de color naranja. Ábrela e inicia sesión con una cuenta diferente a la tuya.

