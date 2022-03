Se trata de una nueva característica de la aplicación de Google que ya se encontraba disponible en los terminales de iOS (iPhone), la cual te permite eliminar automáticamente el historial de búsqueda de los últimos 15 minutos, sin embargo, esta vez los de Alphabet Inc. anunciaron que la misma función ya ha llegado a los móviles y tabletas con sistema operativo Android, ¿Quieres saber cómo configurarlo? a continuación lo explicaremos.

Es importante aclarar que la función de Google en Android está desplegándose paulatinamente por todo el mundo, por lo que se recomienda tener actualizada la aplicación de Google a su última versión, eso lo corroboras desde la Google Play Store; asimismo, si ya la has actualizado y aún no encuentras la herramienta que elimina el historial de los últimos 15 minutos, no te preocupes, normalmente tarda unos cuántos días en aparecer.

ASÍ PUEDES ELIMINAR EL HISTORIAL DE LOS ÚLTIMOS 15 MINUTOS DE GOOGLE EN ANDROID

Primero, abre la app de Google (no Google Chrome) y presiona sobre el ícono de tu foto de perfil que se encuentra en el extremo superior derecho.

Se desplegará una nueva mini ventana, toca en “Historial de búsqueda”.

Después, aprieta en “Eliminación automática”, por defecto estará desactivada.

Finalmente, activa la sección “Eliminar automáticamente la actividad después de” y escoge la nueva opción 15 minutos.

Eso sería todo, solo queda apretar en “Listo” para guardar los cambios realizados y a partir de ahora cualquier cosa que busques en Google desaparecerá automáticamente de tu historial después de 15 minutos, también puedes configurarlo en 3, 18 o 36 meses.

Cómo acelerar Google Chrome en Android

Abre el navegador desde tu móvil y coloca lo siguiente en la barra de direcciones, en donde va el URL o enlace: “ chrome://flags ”, sin las comillas por supuesto.

”, sin las comillas por supuesto. Se abrirán una nueva ventana con las funciones experimentales de Chrome.

En el rectángulo que dice “Search flags” escribe “Enable-parallel-downloading”. Debajo habrá un botón, que dice “Default”, cámbialo por “Enable”. Esto hará que las descargas de Chrome sea más rápidas que antes.

Busca “Enable-gpu-rasterization” y también configúralo a “Enable”. El ajuste sirve para optimizar el uso de la GPU, procesador y memoria RAM.

Por último, en “smooth-scrolling” debe estar en “Enable”, se trata de una opción que no influye en la velocidad de Chrome, pero te brinda mayor fluidez cuando deslizas hacia arriba o hacia abajo.

Listo, habilitando estas funciones tu aplicativo correrá más rápido que antes, no obstante, la velocidad de navegación dependerá mucho de la memoria RAM y el procesador del equipo Android, pues los equipos de gama media o alta son los que tienen mejores características.

¿Tienes problemas con Google Chrome? Si el navegador falla, se bloquea o simplemente no abre una página web y te salen los siguientes mensajes: “Error de proxy en Google Chrome” o “Esta página web no está disponible”, haz clic aquí para conocer las soluciones y recomendaciones que ayuden a resolver este inconveniente.