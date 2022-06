La velocidad de un teléfono inteligente depende del tipo de procesador que tenga, si el referido chip cuenta con una mayor cantidad de núcleos, el rendimiento del equipo será mejor, ya que los núcleos son capaces de cumplir determinadas funciones de manera individual. También influyen otros factores como la memoria RAM, la cual te permite abrir varias aplicaciones al mismo tiempo; sin embargo, lo cierto es que los dispositivos móviles de la actualidad requieren de mejores componentes que los antiguos, esto debido a sus herramientas y funciones avanzadas.

Los usuarios de Android acostumbran a guardar sus celulares cada vez que se compran uno nuevo, y si por alguna razón deciden utilizar uno de sus equipos antiguos, como los del año 2015 por ejemplo, deben tener en cuenta que la velocidad del sistema no será la misma que la de un smartphone actual, no obstante, desde Depor te enseñaremos a mejorar el rendimiento de tu teléfono obsoleto. Toma nota.

CÓMO AUMENTAR LA VELOCIDAD DE MI TELÉFONO ANDROID ANTIGUO

Borra la memoria caché de las aplicaciones

Eliminar el caché de una aplicación evitará a que la misma no sufra errores o ciertos bugs al momento de utilizarla, asimismo, también se eliminarán algunos archivos basura que se han estado almacenando durante el transcurso del tiempo. Para borrar la caché haz lo siguiente:

Abre los "Ajustes" o "Configuraciones" de tu dispositivo Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Aquí vas a presionar el apartado que dice "Aplicaciones" o "Almacenamiento".

Te van a aparecer todas las aplicaciones que has descargado en tu celular antiguo.

En esta parte viene lo tedioso, ya que tendrás que ingresar a cada una y tocar en “Almacenamiento”.

Finalmente, haz clic en “Eliminar caché”.

Elimina aplicaciones y archivos multimedia

Elimina las aplicaciones que consideres que no son necesarias y quédate con las imprescindibles, pues el tener demasiados programas en un teléfono antiguo puede afectar la velocidad del sistema. Lo mismo ocurre con los archivos multimedia como: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., la solución aquí no sería eliminar los elementos, sino guardarlos en un computadora o portátil.

Restaura tu smartphone a su modo de fábrica

Es necesario destacar que cuando restaures tu móvil antiguo a su modo de fábrica, no podrás recuperar ninguno de los archivos que van a ser borrados, por ello, previamente asegúrate de haber hecho una copia de aquellos elementos que te gustaría conservar, como lo dijimos anteriormente, lo ideal sería guardarlo todo en una PC o laptop. Este método es uno de los más efectivos, pues tu dispositivo será formateado y volverá como la primera vez que lo sacaste de su caja.

Entra a los “Ajustes” y presiona sobre el apartado “Acerca del teléfono”.

Desplázate hacia abajo y dale un toque a “Restablecer”.

Por último, aprieta en “Restablecer valores predeterminados”.

CUÁNTO PUEDE DURAR LA BATERÍA DE UN CELULAR

La batería de tu dispositivo se va malogrando desde el primer día que la utilizas, y su duración se mide por “ciclos de carga”, ¿Qué quiere decir esto? básicamente representa la cantidad de veces en que la batería se carga desde el 0% al 100%, por ejemplo: si cargas tu celular dos veces al día, la primera de 0% a 50% y la segunda de 50% a 100%, esto significa que acabas de agotar un ciclo de carga. De igual manera si lo cargas tres veces al día, dos de 30% (hacen 60) y una de 40%, da a un total de 100%, por lo tanto también es considerado un ciclo de carga.