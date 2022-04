Es probable que hayas escuchado sobre el “modo oscuro” en los dispositivos móviles con sistema operativo Android, ¿Qué es esto? básicamente es una función que habilita un tema oscuro para proteger los ojos y la vista de los usuarios cuando se encuentran utilizando el smartphone en ambientes con poca luz ambiental, como por ejemplo en las noches, pues el brillo de la pantalla por más mínimo que sea te puede cegar con su potente luz blanca, sobre todo cuando son AMOLED.

Un problema muy común en los celulares Android es que muchas aplicaciones no son compatibles con el modo oscuro, incluso cuando ya lo has activado, un claro ejemplo es Twitter, pues su interfaz irradia una luz blanca que incomoda hasta cuando el brillo está en 5%; por ello, en esta oportunidad te enseñaremos un sencillo truco para que fuerces a todas tus aplicaciones (sin excepción) a tener el modo oscuro una vez activada la herramienta. Los pasos son sencillos y no tendrás que descargar programas externos o rootear el equipo.

CÓMO TENER TODAS LAS APPS DE ANDROID EN MODO OSCURO

Ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu smartphone Android .

. Luego, activar las “Opciones de desarrollador”, para hacerlo presiona sobre el apartado “Acerca del teléfono” > “Información de software”.

Aquí vas a tocar varias veces la opción “Número de compilación” para activar el referido modo.

Vuelve a los “Ajustes” y desplázate hacia abajo, vas a ver que ya habilitaste el modo desarrollador, apriétalo.

Te aparecerá una nueva ventana, ten cuidado de configurar algo que no sabes.

Finalmente, busca y activa el interruptor denominado “Forzar modo Oscuro”.

Tienes que activar la opción "Forzar modo Oscuro" como en la imagen (Foto: GEC)

Listo, solo queda corroborar los cambios que has hecho abriendo las aplicaciones que te cegaban con su luz blanca a pesar de haber estado con el principal modo oscuro encendido, el que activas deslizando hacia abajo el panel de notificaciones. Tras realizar este ajuste en las opciones de desarrollador vas a obligar a todas tus apps a ser compatibles con el referido modo.

Qué significa “Nearby” en mi celular Android