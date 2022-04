Android es un sistema operativo para móviles desarrollado por la compañía tecnológica Google, el cual cuenta con una amplia cantidad de funciones que vienen de forma predetermina al momento de sacar el dispositivo de su caja, sin embargo, el referido software te brinda muchas opciones de personalización, una de estas te permite eliminar esos molestos puntos o globos de notificaciones que aparecen encima de tus aplicaciones preinstaladas o descargadas desde la Google Play, ¿Quieres saber cómo hacerlo? a continuación lo explicaremos.

Es importante aclarar que este procedimiento solo puedes realizarlo desde cualquier dispositivo que tenga la versión de Android 9 o superiores, asimismo, no afectara para nada en el funcionamiento de la aplicación, solo se trata de un ajustes para hacer más atractiva la interfaz de tu smartphone.

Ten en cuenta que el detalle de cada notificación solo se podrá observar cuando bajas la barra del menú desde la parte superior de la pantalla, en cambio, esto no es posible con los globos de notificaciones, ya que solo se crearon para que sepas en qué aplicativos has recibido una alerta. Si consideras que no son útiles o simplemente te estorban, elimínalas.

CÓMO QUITAR LOS PUNTOS DE NOTIFICACIONES EN LAS APPS DE ANDROID

Primero, entra a los “Ajustes o “Configuraciones” de tu smartphone Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Aquí accede al apartado “Aplicaciones y notificaciones” o “Notificaciones”, el nombre puede variar ligeramente dependiendo de la capa de personalización del dispositivo.

Desplázate hacia abajo y toca en “Ajustes avanzados”.

El siguiente paso es presionar la opción “Mostrar ícono de notificación”, se desplegarán las opciones “Todas las notificaciones”, “Tres más recientes”, “Solo el número de notificaciones” y “Ninguna”, escoge esta última.

Finalmente, desactiva el interruptor denominado “Globos de notificaciones en aplicaciones”, no tiene que estar de color azul.

Listo, eso sería todo, puedes salir de los ajustes de Android para que corrobores que los puntos de notificaciones realmente han desaparecido; sin embargo, también es posible configurar tu teléfono para que estos globos solo aparezcan en determinadas apps, significa que bloquearás la opción para algunas, sigue estos pasos:

Ingresa nuevamente a los “Ajustes”.

Después, aprieta sobre el apartado “Aplicaciones”.

En la sección “Privacidad” toca en “Notificaciones”.

Por último, desactiva el interruptor “Mostrar notificaciones”.

Qué significan las letras “CE” de tu celular Android