Es probable que hayas contratado un plan de datos móviles con la compañía que te brinda los servicios de telefonía, o si eres un usuario prepago, el cual se tiene que recargar después de cada cierto tiempo, debes saber que los megabytes y gigabytes que te ofrecen no son ilimitados, significa que en algún momento se acabarán si no los gestionas correctamente, ¿Te gustaría saber cuántos MB o GB has agotado y cuántos te sobran? Es algo que desde Depor te explicaremos a continuación para que no te quedes sin internet. Toma nota.

También te enseñaremos una configuración que servirá para que coloques un tope de consumo de los datos móviles, así tu teléfono inteligente con sistema operativo Android será capaz de avisarte cuando estés a punto de llegar al límite establecido de MB o GB.

¿Cómo saber cuántos datos móviles has consumido?

Es importante aclarar que dependiendo del modelo o marca de tu equipo, el nombre de las configuraciones podrían variar ligeramente, por eso te recomendamos buscar una con un nombre similar o en todo caso utilizar el buscador de los ajustes.

Ingresa a los “Ajustes” de tu celular.

Ahora, presiona el apartado que dice “Conexiones” (si no la encuentras en la interfaz utiliza el buscador).

Se abrirá una nueva ventana y tendrás que oprimir sobre la opción “Uso de datos” > “Uso de datos móviles”.

En la parte superior izquierda te aparecerá la cantidad de datos móviles que has utilizado en el transcurso de un mes, incluso detalla la fecha.

Además, te mostrará una lista de las aplicaciones que más MB o GB ha consumido.

¿Cuántos datos móviles te quedan?

Accede a los “Ajustes”.

Luego, oprime en “Conexiones”.

Finalmente, aprieta en “Uso de datos” y en la parte superior aparecerá la cantidad de datos móviles disponibles.

Los pasos para colocar un límite de consumo de datos en Android

Con esta herramienta el teléfono celular nos va a notificar una vez que hayamos consumido cierta cantidad de datos móviles que hemos solicitado, ya sea en MB o GB.

Entra a los “Ajustes” y en el buscador escribe “Uso de datos”.

Ahora, haz clic en “Alerta” o “Aviso de uso de datos”.

Con esta función puedes configurar tu celular para que te notifique cuando hayas llegado al límite establecido, asimismo, automáticamente se desactivarán los datos móviles para ahorrarlos.

¿Qué pasa si cargo mi celular con un cargador de mayor potencia?

Los teléfonos con baterías de 4 mil a 6 mil mAh se deben cargar con potencias de 30W o con la velocidad que incluye su cargador original, según destacan los fabricantes, no obstante, la forma de cargar no ha cambiado y después de varios años sigue siendo la misma, es cierto que ahora se han añadido nuevas tecnologías para evitar que los celulares o el cargador se recalienten cuando se dejan conectados.

Supongamos que tu móvil tiene una entrada de energía máxima de 30W y solo tienes un cargador de 10W, ¿Qué pasaría? el dispositivo cargaría normal, pero demoraría mucho más en llegar al 100% por la potencia del mismo, entonces ¿Qué ocurriría si el cargador tiene mayor potencia? si es de 60W o 100W, se adaptará a lo que le pide el equipo y cargaría a la velocidad de 30W.