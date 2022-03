La última actualización de Android Auto agrega una función de diagnóstico que verifica si el cable o puerto USB no funciona como se esperaba, como lo muestra Mishaal Rahman, ex editor en jefe de XDA Developers. En caso de que el teléfono no haga el enlace con el sistema del vehículo, el sistema podrá determinar si se trata del software o algún problema con la conexión USB.

En las imágenes mostradas por Rahman en Twitter, la herramienta -aparentemente llamada “Diagnóstico de inicio USB”- verificará si un cable USB se conecta y verifica la calidad del cable. En una página de soporte, Google recomienda usar la conexión al automóvil con el cable que vino con el teléfono o uno que tenga menos de tres pies de largo y no “use concentradores USB o extensiones de cable”.

Sin embargo, tener el cable correcto puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Los cables USB pueden tener una calidad muy variable, lo que significa que puede ser difícil saber cuáles tienen las especificaciones adecuadas para admitir Android Auto.

Es posible que tampoco puedas asumir que el cable que vino con el teléfono funcionará con Android Auto, ya que la mayoría de los teléfonos nuevos vienen con cables USB-C, pero no muchos automóviles tienen este tipo puertos. Con suerte, la herramienta de diagnóstico hará que sea más fácil saber si necesita obtener un cable diferente.

Rahman dice que la herramienta está disponible en Android Auto 7.5.121104. Puedes hallar la función en la ruta Android Auto> Ayuda de conexión> Diagnóstico de inicio de USB.

ANDROID | Cómo “leer” videos en YouTube

Ahora sí los usuarios de Android podrán tener una mejor experiencia al revisar el contenido de YouTube. Usualmente deberías oír todo el video pasa saber qué te interesa. Ahora, tal como sucede en los videos de YouTube en PC, los usuarios de Android tendrán acceso a la transcripción en tiempo real del contenido.

No hace falta descargar una aplicación de terceros para leer las transcripciones en tiempo real en los reproductores móviles Android o actualizar YouTube, debido a que la modificación fue hecha directamente en el servidor. El usuario solo deberá cliquear en el botón “Mostrar transcripción” que está debajo de la descripción de cualquier video.

Hay dos modos de visualización en teléfonos Android: leer la transcripción completa del video sin ir a la par de las imágenes y ver el texto del audio en su versión tradicional de manera simultánea.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.