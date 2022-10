En el mes de junio del presente año, se estaba difundiendo el rumor de que Android Auto ya no iba a ser compatible en ningún teléfono inteligente y que incluso sería retirado de la Google Play Store, una decisión que iba a afectar a millones de conductores que solo navegaban a través de los celulares, ya que sus vehículos no contaban con una pantalla táctil en donde puedan utilizar la referida aplicación; además, en Google Maps se creó un nuevo “modo de conducción” para no dejar sin opciones a los usuarios, el problema es que solo funciona en determinadas zonas y en las versiones de Android 9.0 o superiores que tengan una memoria RAM de 4 GB. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos el listado de dispositivos móviles que actualmente han dejado de ser compatibles con Android Auto.

Como lo dijimos anteriormente, el retiro de Android Auto de la Google Play solo se trató de un rumor muy fuerte que Google no le tomó importancia, pues ahora se pudo conocer una lista de los teléfonos que definitivamente van a dejar de ser compatibles con esta aplicación, la cual te permite controlar con la voz ciertas funciones básicas de un smartphone o la pantalla del vehículo.

¿Por qué es necesario Android Auto y cómo se utiliza? esta app se creó para que los usuarios no se distraigan al momento de conducir, ya que mediante unos comandos de voz pueden cambiar de música, contestar llamadas, iniciar una nueva navegación, etc., el objetivo es evitar accidentes de tránsito; asimismo, es posible utilizar el aplicativo de dos maneras: conectando tu celular a la pantalla del vehículo con un cable USB o mediante el Bluetooth.

MÓVILES QUE DEJARÁN DE SER COMPATIBLES CON ANDROID AUTO

Las actualizaciones han aumentado los requisitos para que Android Auto funcione en los dispositivos móviles, así que a partir de ahora esta aplicación dejará de ser compatible en todas las marcas y modelos de celulares que tengan la versión de Android 7 o inferiores , quiere decir que el límite para utilizarla es Android 8.0 o superiores de acuerdo a la información difundida por Google. La compatibilidad no es solo para los teléfonos, sino tambien para los vehículos, aquí te dejaremos las marcas y modelos de los coches más reconocidos que su pantalla táctil es apta para usar Android Auto.

LA LISTA DE LOS COCHES COMPATIBLES CON ANDROID AUTO 2022

Coches Toyota con Android Auto

4Runner 2020

AYGO desde 2018

Sequoia 2020

Tacoma 2020

Tundra 2020

Yaris (Solo en Europa) desde 2019

Coches Hyundai con Android Auto

Hyundai Avante desde 2017

Hyundai Azera desde 2015

Hyundai Creta desde 2016

Hyundai Elantra desde 2017

Hyundai Elantra GT desde 2016

Hyundai Grand i10 desde 2016

Hyundai Grandeur desde 2015

Hyundai i10 desde 2016

Hyundai i20 desde 2016

Hyundai i30 desde 2016

Hyundai i40 desde 2016

Hyundai IONIQ Eléctrico desde 2016

Hyundai IONIQ Híbrido desde 2016

Hyundai IONIQ Híbrido enchufable desde 2016

Hyundai KONA desde 2017

Hyundai Maxcruz desde 2017

Hyundai Palisade desde 2018

Hyundai Santa Fe desde 2017

Hyundai Santa Fe Sport desde 2017

Hyundai Sonata desde 2015

Hyundai Sonata Híbrido desde 2016

Hyundai Sonata Híbrido enchufable desde 2016

Hyundai Tucson desde 2016

Hyundai Veloster desde 2017

Coches Nissan con Android Auto

Altima desde 2018

Kicks desde 2018

LEAF desde 2018

Maxima desde 2018

Murano desde 2018

NV200 desde 2020

Rogue desde 2018

Rogue Sport desde 2019

Sentra desde 2019

TITAN desde 2019

TITAN XD desde 2019

Note desde 2019

Versa Sedan 2019

Coches Suzuki con Android Auto

Hustler desde 2016

Ignis desde 2016

Lapin desde 2016

Solio desde 2016

Solio Bandit desde 2016

Spacia desde 2016

Spacia Custom desde 2016

Spacia Custom Z desde 2016

Swift desde 2016

WagonR desde 2016

WagonR Stingray desde 2016

Coches VolksWagen con Android Auto

Ameo desde 2017

Arteon desde 2017

Atlas desde 2018

Beetle desde 2016

Beetle Cabrio desde 2016

CC desde 2016

CrossFox desde 2017

e-Golf desde 2016

Fox desde 2017

Gol desde 2017

Golf desde 2016

Golf Cabrio desde 2016

Golf GTD desde 2016

Golf GTE desde 2016

Golf GTI desde 2016

Golf Sportsvan desde 2016

Golf Variant desde 2016

Jetta desde 2016

NMS-Passat desde 2016

Passat desde 2016

Passat Alltrack desde 2016

Passat Variant desde 2016

Passat GTE desde 2016

Polo desde 2016

Polo GTI desde 2016

Sagitar desde 2016

Saveiro desde 2017

Scirocco desde 2016

Sharan desde 2016

Suran desde 2016

T-Cross desde 2019

T-Roc desde 2018

Teramont desde 2018

Tiguan desde 2016

Tiguan Allspace desde 2018

Touareg desde 2018

Touran desde 2016

Virtus desde 2018

Voyage desde 2017

Amarok desde 2016

Caddy desde 2016

California desde 2016

Caravelle desde 2016

Crafter desde 2017

Crafter Kastenwagen desde 2016

Crafter Pritsche desde 2016

Multivan desde 2016

Transporter desde 2016

Coches Volvo con Android Auto

XC90 desde 2017

S90 desde 2017

V90 desde 2017

V60 Cross Country desde 2019

V90 Cross Country desde 2017

XC60 desde 2018

S60 desde 2019

V60 desde 2019

XC40 desde 2018

Coches BMW con Android Auto

BMW serie 3 con Live Cockpit Professional 2019

BMW serie 82019

BMW X5 2019

BMW X7 2019

BMW Z4 2019

BMW X3 con Live Cockpit Professional 2020

BMW X4 con Live Cockpit Professional 2020

BMW X6 2020

BMW serie 5 2020

BMW serie 7 2020

Coches Chevrolet con Android Auto

Chevrolet Aveo desde 2017

Chevrolet Bolt desde EV 2017

Chevrolet Camaro desde 2016

Chevrolet Camaro Convertible desde 2016

Chevrolet Colorado desde 2016

Chevrolet Colorado/S10 desde 2017

Chevrolet Corvette desde 2016

Chevrolet Corvette Convertible desde 2016

Chevrolet Cruze desde 2016

Chevrolet Cruze Hatchback desde 2017

Chevrolet Equinox desde 2018

Chevrolet Impala desde 2016

Chevrolet Malibu desde 2016

Chevrolet Onix desde 2017

Chevrolet Prisma desde 2017

Chevrolet Silverado desde 2016

Chevrolet Silverado HD desde 2016

Chevrolet Sonic desde 2017

Chevrolet Spark desde 2016

Chevrolet Suburban desde 2016

Chevrolet Tahoe desde 2016

Chevrolet Trailblazer desde 2017

Chevrolet Traverse desde 2018

Chevrolet Trax desde 2017

Chevrolet Volt desde 2016

Coches Ford con Android Auto

Ford C-MAX desde 2017

Ford Ecosport desde 2017

Ford Edge desde 2017

Ford Escape desde 2017

Ford Everest desde 2017

Ford Expedition desde 2017

Ford Explorer desde 2017

Ford F-150 desde 2017

Ford Fiesta desde 2017

Ford Flex desde 2017

Ford Focus desde 2017

Ford Fusion desde 2017

Ford Galaxy desde 2017

Ford GT desde 2017

Ford KA+ desde 2017

Ford Kuga desde 2017

Ford Mondeo desde 2017

Ford Mustang desde 2017

Ford Ranger desde 2017

Ford S-MAX desde 2017

Ford Super Duty desde 2017

Ford Taurus desde 2017

Ford Tourneo Connect desde 2017

Ford Tourneo Courier desde 2017

Ford Tourneo Custom desde 2017

Ford Transit desde 2017

Ford Transit Connect desde 2017

Ford Transit Courier desde 2017

Ford Transit Custom desde 2017

Coches Kia con Android Auto

Kia Cadenza desde 2017

Kia Carens desde 2017

Kia Carnival desde 2015

Kia Ceed desde 2017

Kia Forte desde 2017

Kia Forte Koup desde 2017

Kia Forte5 desde 2017

Kia K3 desde 2017

Kia K5 desde 2015

Kia K7 desde 2017

Kia K9 desde 2018

Kia Picanto desde 2018

Kia Niro desde 2017

Kia Optima desde 2015

Kia Optima Híbrido desde 2015

Kia Optima Híbrido Enchufable desde 2017

Kia Picanto desde 2018

Kia Pride desde 2018

Kia Rio desde 2018

Kia Rondo desde 2017

Kia Sedona desde 2015

Kia Sorento desde 2016

Kia Soul desde 2014

Kia Soul Booster desde 2019

Kia e-Soul Booster desde 2019

Kia e-Soul desde 2015

Kia Sportage desde 2017

Kia Stinger desde 2018

Kia Stonic desde 2018

Coches Mazda con Android Auto

Mazda CX-3 2020

Mazda CX-30 2020

Mazda CX-5 desde 2019

Mazda CX-8 desde 2019

Mazda CX-9 desde 2019

Mazda2 2020

Mazda3 desde 2019

Mazda6 desde 2018

Mazda MX-5 desde 2019

Coches Mercedes-Benz con Android Auto

Clase A desde 2017

Clase B desde 2017

Clase C Cabrio desde 2018

Clase C Coupé desde 2018

Clase C Berlina desde 2018

Clase C Estate desde 2018

CLA Coupé desde 2017

CLA Shooting Brake desde 2017

CLS Coupé desde 2017

CLS Shooting Brake desde 2017

Clase E Cabrio desde 2017

Clase E Coupé desde 2017

Clase E Berlina desde 2017

Clase E Estate desde 2017

Clase G desde 2018

GLA desde 2017

GLC Coupé desde 2018

GLC SUV desde 2018

GLE desde 2017

GLE Coupé desde 2017

GLS desde 2017

Mercedes-Maybach desde 2018

Clase S Cabrio desde 2018

Clase S Coupé desde 2018

Clase S Berlina desde 2018

SL desde 2017

SLC desde 2017

Coches Mitshubishi con Android Auto

ASX desde 2017

Delica D:2 desde 2017

Delica D:2 Custom desde 2017

Pajero (Montero) desde 2016

Pajero (Montero) Sport desde 2016

Eclipse Cross desde 2018

i-MiEV desde 2017

Mirage desde 2017

Mirage G4 desde 2017

Outlander desde 2017

Outlander PHEV desde 2017

Triton desde 2016

Xpander desde 2019

Coches Peugeot con Android Auto

108 desde 2018

208 desde 2017

2008 desde 2017

301 desde 2017

308 desde 2017

308 SW desde 2017

3008 desde 2017

508 desde 2017

508 SW desde e2017

5008 desde 2017

Expert desde 2017

Partner desde 2018

Rifter desde 2018

Traveller desde 2017

Coches Renault con Android Auto

CAPTUR desde 2017

CLIO desde 2017

CLIO Estate desde 2017

ESPACE desde 2017

Grand SCENIC desde 2017

KADJAR desde 2017

KANGOO desde 2017

KOLEOS desde 2017

MASTER desde 2017

MEGANE desde 2017

MEGANE Estate desde 2017

SCENIC desde 2017

TALISMAN desde 2017

TALISMAN Estate desde 2017

TRAFIC desde 2017

TWINGO desde 2017

ZOE desde 2017

