Es probable que no sepas cuándo fue la última vez que apagaste o reiniciaste tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, si es el caso de repente no lo has hecho desde hace bastante tiempo, pueden ser días o incluso meses ¿Es malo o dañaría mi teléfono? ¿Cuándo debería hacerlo? En Depor responderemos todas tus interrogantes.

Los usuarios solo acuden al reinicio y apagado de su celular cuando el mismo se congela y no responde por algún error del sistema operativo Android, también cuando el smartphone llega al 0% de batería, aunque actualmente es algo inusual porque la mayoría lo deja conectado durante toda la noche mientras descansan.

¿Cada cuánto tiempo debes reiniciar o apagar tu celular Android?

¿Es malo no reiniciar o apagar tu móvil? la respuesta depende del tiempo, si han pasado 24 horas o un mes, probablemente no hayan inconvenientes, no obstante, en caso transcurra más tiempo notarás que el rendimiento de tu dispositivo no es el mismo y hasta presentará fallos repentinos, ¿Por qué? simple, el equipo almacenó demasiada memoria caché y la memoria RAM se encuentra saturada.

Además, cuando reinicias o apagas el teléfono generas que se cierren todos los procesos en segundo plano, como las aplicaciones por ejemplo, asimismo, Android solucionará cualquier fallo que detecte en su software. Lo ideal sería reiniciarlo o apagarlo por unos 5 minutos a la semana.

¿Cómo eliminar el bloatware de tu móvil Android?