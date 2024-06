Los terminales Android tienen una serie de características que los iPhone aún no cuentan. Por ejemplo, puedes colocar diversidad de widgets y determinar su tamaño. Pero no es lo único, también hay la opción para modificar el aspecto completo del reloj que se encuentra en la esquina superior gracias a un truco que no debes dejar pasar.

Se trata de la posibilidad de cambiar el color de ese reloj que tanto nos ha sacado del apuro, incluso puedes añadirle un emoji a un lado para que este sea más divertido. Lo mejor es que lo podrás activar el cualquier marca de celular Android. Solo sigue los pasos.

Cómo cambiar el reloj de la esquina superior de tu celular Android

Lo primero que hay que hacer será descargar una app de terceros, misma que se encuentra en Google Play y es completamente legal. Esta se llama Emoji Battery Status. Es completamente gratuita. Eso sí, debes darle los permisos para que acceda a la barra superior de tu equipo.

ANDROID | Así es como puedes modificar el color del reloj. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

A continuación, tienes que activar el cambio de la barra de la batería. Notarás que se mostrará un notch similar a los iPhone. En ese instante dirígete a la parte media donde dice “Time background style”.

Selecciona el color que más te guste y, a continuación, observarás que el reloj de la esquina superior cambiará de tonalidad. Puedes elegir el que más te guste. Incluso, puedes colocarle un emoji.

ANDROID | Así también podrás ver los emojis. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Te puede interesar

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.