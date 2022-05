Aunque millones de personas en todo el mundo se compran los teléfonos móviles con las mejores cámaras del mercado, gran parte de los usuarios de Android solo las utilizan en el “modo automático” y no le sacan el mayor provecho a todos los lentes del equipo. En esta oportunidad, desde Depor responderemos las siguientes preguntas: ¿Qué es el “modo HDR” y en qué ocasiones debes utilizarlo? Toma nota.

Se trata de una función que ha sido lanzada en los últimos años, la cual se encuentra disponible en algunas cámaras de los dispositivos móviles con sistema operativo Android de gama media o alta. HDR significa High Dynamic Range (Alto Rango Dinámico en español), ¿Para qué sirve? en resumen, está relacionado con la exposición de la luz, debido a que no capta la luminosidad de una sola imagen, sino que realiza hasta tres tomas con diferentes cantidades de luz, luego las combina y resalta lo mejor de cada una. Sin duda es una herramienta muy útil cuando tienes espacios con poca o demasiada luz.

CÓMO ACTIVAR EL MODO HDR EN ANDROID

Es importante aclarar que para obtener mejores resultados se recomienda utilizar un trípode o tratar de no mover el teléfono al momento de tomar una fotografía, ya que el modo HDR tiene un ligero retardo porque captura tres imágenes de la misma toma, pero con diferentes luces de exposición como: “sin exposición”, “con exceso de luz” y “con composición de ambas”, al final todas se van a fusionar.

Primero, ingresa a la cámara nativa de tu celular Android .

. Ahora, presiona la pestaña “Más” que se ubica en el extremo inferior derecho, el nombre de los apartados puede variar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del smartphone.

Finalmente, escoge la opción “HDR” y toma una fotografía sin mover el equipo.

Se recomienda utilizar el modo HDR cuando vas a tomar fotos de paisajes, ¿Por qué? simple, porque son espacios en donde predomina la luz solar y la poca luz cuando es de noche. Otro dato importante es que si no encuentras el HDR en las opciones de la cámara nativa de tu teléfono, no te preocupes, muchos vienen con el modo de forma predeterminada. No olvides revisar las especificaciones de tu dispositivo.

