Imagina que te encuentras con una persona famosa a la que admiras y le dices a uno de tus amigos que te tome una fotografía para que la publiques en tu redes sociales, pero, al momento de ver los resultados de la instantánea te das cuenta que la misma salió torcida y con mal encuadre, ¿Sabías que es posible enderezar la imagen de una manera muy sencilla a través de tu teléfono Samsung? es algo que desde Depor te explicaremos a continuación.

Como lo dijimos al principio, no vas a descargar aplicaciones de sitios externos, sin embargo, se trata de una herramienta nativa de la galería que solo tienen algunos dispositivos móviles de la marca Samsung. Gracias a la inteligencia artificial que te brinda la capa de personalización One UI, es posible alinear una fotografía mal tomada o que has descargado de internet.

LOS PASOS PARA ENDEREZAR UNA FOTOGRAFÍA DESDE TU CELULAR ANDROID

Primero, ingresa a la galería de tu smartphone Samsung .

. Ahora, busca y abre la foto torcida.

El siguiente paso es presionar sobre el ícono de “Compartir”, se encuentra en la parte inferior.

Se habilitará una mini ventana para que envies la foto por WhatsApp, Messenger, Gmail, etc.

También te aparecerá un nuevo botón debajo de la imagen, oprímelo.

Finalmente, espera que termine el proceso (unos 3 o 5 segundos) y tu celular habrá alineado esa imagen.

QUÉ PASA SI CARGO MI CELULAR CON UN CARGADOR DE MAYOR POTENCIA

Los teléfonos con baterías de 4 mil a 6 mil mAh se deben cargar con potencias de 30W o con la velocidad que incluye su cargador original, según destacan los fabricantes, no obstante, la forma de cargar no ha cambiado y después de varios años sigue siendo la misma, es cierto que ahora se han añadido nuevas tecnologías para evitar que los celulares o el cargador se recalienten cuando se dejan conectados.

Supongamos que tu móvil tiene una entrada de energía máxima de 30W y solo tienes un cargador de 10W, ¿Qué pasaría? el dispositivo cargaría normal, pero demoraría mucho más en llegar al 100% por la potencia del mismo, entonces ¿Qué ocurriría si el cargador tiene mayor potencia? si es de 60W o 100W, se adaptará a lo que le pide el equipo y cargaría a la velocidad de 30W.

En conclusión, si el cargador es más potente reducirá su potencia para entregarle al teléfono lo que le pide , destacó el portal tecnológico Xataka Android. Un dato que debes tener en cuenta es que algunos móviles de la gama media o alta tienen la función de carga rápida, significa que aquí sí se van a adaptar a la potencia del cargador, por esta razón es que algunos dispositivos cargan al 100% en 20 o 30 minutos, si utilizas la referida herramienta con frecuencia agotarás más rápido los ciclos de carga y por lo tanto su vida útil.

