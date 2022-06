Android sirve para muchas cosas, desde enviar fotos y videos hasta mensajes de texto. Sin embargo, a veces queremos no hablar con nadie y optamos por bloquear números telefónicos. Sin embargo, ¿cómo das con esta herramienta disponible en el sistema operativo de Google? Aquí te contamos todo el proceso.

Cuando se habla de bloquear un número en Android, debe tomarlo como un rechazo automático a las llamadas entrante. Al hacerlo, la persona que llama recibirá un correo de voz. Del mismo modo, cuando alguien no está en su lista, no podrá hacer que suene su teléfono. Sin embargo, si ha decidido bloquear a alguien, significa que no le importan ellos ni lo que pensarán o sentirán.

Además, nada dura para siempre: en cualquier momento, podrás desbloquear el número en tu dispositivo Android.

ANDROID | Cómo bloquear un número telefónico

Ve a la aplicación Teléfono.

Desplácese hacia abajo hasta la pestaña “Recientes”.

Después de encontrar el número que desea bloquear, toque y mantenga presionado.

Aparecerá una opción Bloquear o Bloquear/Reportar Spam. Tóquelo y confirme que desea bloquear el número.

En el caso de un móvil Samsung, el proceso es parecido:

Nuevamente, dirígete a la aplicación Teléfono.

Toca el menú de tres puntos.

Presiona Configuración.

Verá una opción llamada Números Bloqueados. Tócalo.

Agregue el número de sus contactos o “Recientes”.

Una vez hecho esto, no recibirá ninguna llamada de los números bloqueados. Por cierto, en los teléfonos Pixel existe una función interesante llamada Call Screening . Podría ser útil en todos los casos cuando tenga que “recopilar” información sobre la persona que llama.

ANDROID | Apps de seguridad

Actualmente, los usuarios de Android pasan por la dificultad de proteger el dispositivo solo con la seguridad integrada de Google. Por suerte, existen una gran necesidad de aplicaciones que sirven para proteger información sensible. La situación motivó a AV-Test a presentar algunas de las mejores aplicaciones de seguridad para Android.

Lo que debes buscar en una aplicación de seguridad para Android es que debe tener tres características importantes: protección, rendimiento y usabilidad. Basados en estos criterios, AV-Test destacó las aplicaciones AhnLab, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, F-Secure, G DATA, Ikarus, Kaspersky, McAfee, Norton, Google, Protected.net, securiON, Sophos y Trend Micro.

La mayoría de las aplicaciones disponibles para Android obtuvieron una buena puntuación de 18 y algunas obtuvieron 17 y 17.5.

