¿Alguna vez has querido compartir internet a otro celular o simplemente conectar el Bluetooth? De seguro has notado que aparece el nombre de tu dispositivo y no el tuyo. Pues esto es lo más común cuando te compras móvil Android nuevo.

Por ejemplo, si tu terminal es un Samsung o un Motorola, será reconocido por otros smartphones como Moto G23 o Samsung Galaxy S20. ¿Cómo lo cambio? El proceso es bastante fácil y rápido. Incluso lo puedes hacer ahora mismo ya que no demorarás ni un minuto.

Lo mejor de todo es que no es necesario tener que descargar algún programas que termine por malograr tu equipo o rootearlo, como se hacía antes. Simplemente realiza estos pasos bastante simples.

Cómo cambiar el nombre de tu celular Android por el tuyo

Lo primero será ingresar a los Ajustes de nuestro celular.

En algunas marcas lo podrás encontrar como Configuración.

Tras ello nos desplazamos hacia abajo.

Allí debemos encontrar la pestaña que dice “Información de dispositivo” o “Información de software”.

Cuando pulses sobre ella, verás todos los detalles que tiene tu smartphone.

De esta manera simple puedes modificar el nombre de tu celular por el tuyo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí encontrarás qué procesador tienes, la RAM, el IMEI, entre otros.

Incluso, el nombre de tu celular. Pero solo debes pulsarlo y verás que se te permite editar.

Ahora colócale el nombre que deseeas, puede ser “Celular de Pablo”.

Dale en “Aceptar” para que lo modifique y listo.