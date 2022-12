Android es un sistema operativo para móviles que también te permite modificar la interfaz principal de tu teléfono dependiendo de tus gustos, por ejemplo: puedes cambiar el fondo de pantalla, añadir otro tipo de fuente a las letras, agregar diferentes temas, etc., sin embargo, esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a obtener un nuevo estilo para las aplicaciones descargadas en tu celular. Toma nota.

¿A qué nos referimos con “nuevo estilo”? cuando quieres utilizar una aplicación, primero te ubicas en la interfaz principal del teléfono para desplegar tu grupo de apps y comenzar con la búsqueda, sin embargo, en caso tengas muchos programas, lo normal es que te desplaces de izquierda a derecha o viceversa, algo que resultaría incómodo dependiendo del tamaño de pantalla de tu teléfono.

Esto cambiará con el truco que te enseñaremos, ya que Android te permite reemplazar ese tipo de navegación, pues ahora vas a desplazarte de arriba hacia abajo o viceversa para buscar tus aplicaciones favoritas. Además, resulta más cómodo porque no moverás el dedo pulgar de su lugar.

La guía para cambiar el estilo de las aplicaciones en tu celular

Antes de comenzar con los pasos, es importante destacar que este truco solo es compatible con algunas marcas de celulares Android, como Xiaomi, Motorola, Huawei, entre otros.

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona sobre el apartado que dice "Pantalla de inicio".

El siguiente paso es oprimir en la opción con el mismo nombre.

Aquí encontrarás dos tipos estilos para las aplicaciones: “Clásico”, el cual viene por defecto, y “Con el cajón de aplicaciones”, selecciona este último.

Finalmente, vuelve a la interfaz principal del smartphone y despliega tus apps.

Como puedes apreciar, la navegación será de abajo hacia arriba o viceversa y ya no de izquierda a derecha.

¿Cómo eliminar el virus de tu celular?

Desinstala o elimina aplicaciones y APKS

Es probable que un archivo o aplicación esté alterando el normal funcionamiento de tu celular. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones y las APK? es simple, en la forma de instalación , la primera las descargas directamente desde la Google Play Store, en donde hay poco riesgo de contraer algún virus; y la segunda a través de páginas externas, pues eres tú mismo quien las instala y actualiza manualmente, aquí hay mayor riesgo.

Si quieres mayor efectividad, primero descarga de la Google Play la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone.

Ábrela y presiona sobre el apartado de "Limpiar", lo ubicas en el extremo inferior izquierdo.

Files te mostrará todas las “Aplicaciones no usadas”, a las que no ingresas para nada pero que un virus sí podría utilizarlas (por eso la batería se recalienta).

Selecciona las que quieras, sobre todo las que no recuerdas haber instalado, esas posiblemente las haya descargado el propio virus, después toca en el botón de “Desinstalar”.

Por último, regresa al inicio de “Files de Google” y si has dejado archivos basura en el sistema también los podrás eliminar, solo aprieta en “Liberar”.

Restablecer Android al modo de fábrica

Si los problemas continúan tras realizar todo lo que te enseñamos anteriormente, no queda otra opción que reestablecer tu celular al modo de fábrica, significa que el sistema borrará todas las apps y archivos multimedia, absolutamente todo e incluso los virus, no obstante, se recomienda crear copias de seguridad de tus aplicaciones y transferir tus fotos, videos, documentos, etc., a un disco duro o computadora para que no pierdas algo importante.

¿Cuándo debes utilizar el modo avión en tu celular?

Es importante aclarar que el modo avión fue creado para activarse minutos antes de viajar en un avión, ya que la señal de los celulares podrían interferir o perjudicar la comunicación entre la tripulación del vuelo y los controladores aéreos.