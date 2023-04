El SENAMHI informó que en días recientes se registraron temperaturas que oscilaron entre 30 y 30.6 grados Celsius en varias zonas de Lima, como San Borja o Carabayllo. Esto puede causar inconvenientes en diferentes dispositivos electrónicos debido al calor, especialmente en los smartphones. Aunque los teléfonos están concebidos para soportar altas temperaturas, la exposición prolongada puede resultar en diversos problemas, como la disminución del desempeño y la autonomía.

El calor puede afectar a los smartphones de diversas maneras. En primer lugar, el calor puede reducir la duración de la batería, ya que las altas temperaturas pueden acelerar el proceso de degradación de la batería. Además, las altas temperaturas pueden provocar que los componentes internos del teléfono se expandan, lo que puede hacer que se desconecten o se desplacen de su lugar, lo que a su vez puede causar errores en el funcionamiento .

Cómo cuidar tu smartphone de las altas temperaturas

Por estas razones, Italo Zolezzi, Marketing Manager de ZTE Perú, brinda cuatro consejos para proteger el smartphone de las altas temperaturas.

Contacto cero con el sol: evitar la exposición directa al sol es uno de los consejos más importantes, porque mantiene equilibrada la temperatura interna del celular. Si bien se puede utilizar el equipo bajo el sol para ver notificaciones o contestar mensajes por redes, se deben evitar otro tipo de actividades que ocupen mayor demanda del procesador del teléfono como jugar de manera online o ver series, pues mezclan la temperatura ambiental con la del equipo. Asimismo, una de las causas que producen un aumento en la temperatura interna es la cámara, sobre todo para grabaciones prolongadas.

Monitorea la temperatura del dispositivo: hay dos componentes en el celular que suelen calentarse con mayor frecuencia: el CPU y batería. Por ello, lo recomendable es utilizar algunos aplicativos para monitorear la temperatura interna del teléfono como “CPU Monitor – temperature” o “Temperatura de la batería” con la finalidad de conocer el estado del smartphone y evitar el recalentamiento.

No exceder el 100% de la carga de batería: es el consejo más antiguo, pero útil. No dejar el celular cargando si es que este ya alcanzó la capacidad total de batería; de esta manera, no se sobrecalentará. Asimismo, es importante considerar dispositivos que tienen carga rápida. El beneficio principal se traduce en más horas de uso con menos tiempo de carga.

Eliminar apps que no se utilicen: generalmente, el usuario descarga distintos tipos de aplicativos que al final no utiliza, por lo que es importante realizar cada cierto tiempo una limpieza eliminando apps con poco uso. Esto genera un mejor funcionamiento manteniendo una temperatura dentro del parámetro. De igual forma, para trabajar o jugar sin interrupciones, es necesario tener un teléfono que tenga fluidez para realizar multitasking sin cerrar tantas aplicaciones.

