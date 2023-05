¿Sabias que el primer celular con sistema operativo Android se lanzó en el año 2008? Desde ese momento han habido cambios radicales a comparación de los teléfonos inteligentes de la actualidad, por ejemplo: los equipos modernos son más delgados, tienen la pantalla más grande, agregaron sensores para huella dactilar, etc., sin embargo, retiraron los botones físicos que se encuentran en la barra de navegación, aunque continúan conservando los de subir y bajar volumen.

Cuando te encuentras en la pantalla principal del smartphone y subes o bajas el volumen con los botones de la derecha, no solo afectará a los tonos de llamada, sino también a los sonidos del sistema y notificaciones. Si lo bajas hasta el 1% probablemente no sientas que te ha llegado un nuevo mensaje de WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.

Por fortuna, Android actualizó los controles de volumen y ahora es personalizar cada sección por separado, quiere decir que el tono de llamada podria estar en 20%, los sonidos del sistema en 35%, las notificaciones en 100% y la reproducción de archivos multimedia en 50%.

Cómo personalizar el volumen de los sonidos que emite tu teléfono

Primero, es importante destacar que no descargarás aplicaciones de terceros.

Ahora, presiona una vez sobre el botón de subir o bajar volumen.

En la parte derecha te aparecerá un control de volumen general del dispositivo Android .

. Oprime los tres puntos verticales que están arriba de la misma barra.

Se desplegará una ventana en donde le vas a dar un volumen independiente al tono de llamada, reproducción de contenido multimedia, notificaciones y sonidos del sistema.

