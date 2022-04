Compartir la ubicación es muy útil para todos los usuarios de teléfonos inteligentes en estos días. Sin embargo, este seguimiento es una gran preocupación cuando se trata de privacidad. Si bien a muchos no les importa que Google rastree su ubicación y guarde su historial de Android, muchos usuarios no se sienten cómodos con la idea de brindar tanta información.

Si tienes un dispositivo Android, estos son los pasos que puedes seguir para desactivar el seguimiento de ubicación de Google o aplicaciones aleatorias que rastreen su ubicación.

ANDROID | Deshabilitar el seguimiento de ubicación de Google

Acude a la pantalla de inicio del dispositivo Android y deslícese hacia abajo para abrir el menú de Configuración rápida.

y deslícese hacia abajo para abrir el menú de rápida. Simplemente mantenga presionado el ícono de ubicación para abrir la página de ubicación tocándolo una vez.

para abrir la página de ubicación tocándolo una vez. También puede deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio y tocar el ícono de configuración, ahora puedes simplemente buscar “ Ubicación ”.

”. Una vez que esté en la página de ubicación, desactive la opción “Usar ubicación”.

En esta página, también verá la lista de aplicaciones como Instagram, Facebook, Uber, Camera, Google Pay, etc. que rastrean su ubicación o solicitan su permiso para rastrearla. Puede activar y desactivar los interruptores según sus preferencias.

Recuerda que Google ahora permite a los usuarios eliminar rápidamente los últimos 15 minutos del historial de búsqueda. Para usar esta funcionalidad, todo lo que necesita hacer es abrir la aplicación de Android de Google, tocar su foto de perfil y buscar la opción “Eliminar los últimos 15 minutos”.

ANDROID | Videojuegos gratis

Tales of Illyria: Fallen Knight ($0.99): el primer episodio de la serie, elige tu propio camino en este juego de rol basado en la historia.

Tales of Illyria: The Iron Wall ($0.99): defiende el Iron Wall como Kepri, una sacerdotisa en una tierra donde las mujeres no son respetadas en el segundo episodio de la serie.

Tales of Illyria: Destinies ($0.99): en el tercer episodio, descubre más historias personales con más de 60 horas de juego.

Cooking Quest VIP ($0.99): ¿cansado de los juegos llenos de historias? Relájese administrando su propio camión de comida, realizando búsquedas de ingredientes y mejorando su negocio.

Stickman Ghost 2 ($0.99): ¡Stickman ahora lucha en el espacio! Hackea y ábrete camino a través de los monstruos en este juego de acción.

Crisis of the Middle Ages ($0.99) : un encantador juego de rol al estilo de la vieja escuela con un peculiar sentido del humor.

