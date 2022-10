Si has contratado un plan postpago con la operadora que te brinda los servicios de telefonía, entonces probablemente tengas una determinada cantidad de gigabytes que puedes utilizar para navegar por internet sin la necesidad de estar conectado a una red WiFi. En caso utilices con frecuencia los datos móviles de tu smartphone, el sistema operativo Android te mostrará la advertencia del consumo hasta la fecha, algo que podría llegar a ser incómodo porque de repente es una información que no te interesa, ¿Te gustaría eliminarla? Desde Depor lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Si tu plan de datos es ilimitado o tienes más de 500 GB o 1 TB, cantidad que una persona no suele gastar en un mes, significa que no necesitas la advertencia del uso de datos, asimismo, no siempre los utilizas para navegar por tus redes sociales, jugar gameplays, ver videos en YouTube, etc., algunas veces realizas todo esto a través de una conexión WiFi doméstica, del trabajo o centro de estudios.

ASÍ PUEDES DESACTIVAR LA ADVERTENCIA DE DATOS EN ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu teléfono Android.

Ahora, busca y presiona el apartado que dice “Redes e internet” o “Conexiones”, los nombres pueden variar ligeramente dependiendo de la marca de tu dispositivo.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Uso de datos” > “Uso de datos móviles”.

En esta parte vas a ver el consumo de gigabytes en lo que va del presente mes, toca el ícono de la rueda dentada o engranaje que se ubica en el extremo superior derecho.

Finalmente, desactiva el interruptor “Definir advertencia de datos”.

Se recomienda reiniciar el smartphone.

QUÉ SIGNIFICAN LAS LETRAS “CE” DE TU CELULAR ANDROID

Si volteas tu móvil vas a ver la marca del fabricante y debajo de la misma está grabado las iniciales “ C E ” (separadas).

” (separadas). Definiendo cada letra significa Conformité Européene .

. Esto quiere decir que tu teléfono cumple con los requisitos de calidad y seguridad que solicita la “ Unión Europea ” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios.

” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios. Para resumirlo, en caso el smartphone no cuente con las iniciales “C E” (separadas), si te ocurra algo por culpa de algún fallo en el equipo, el fabricante no podrá responder si el hecho o accidente se generó en Europa.

Por otra parte, las letras “ CE ” (juntas), significan “ China Export ”.

” (juntas), significan “ ”. Dicha marca la llevan todos los productos importados del país asiáticos. Así vas a saber si alguien te quiere engañar diciendo que el producto ha sido importado desde Europa.

